¿Es el nacionalismo otra vez?

Hace unos días recordé a Aleksander Solzhenitsin en "Un mundo dividido en pedazos" para intentar explicar la actual posición de Rusia en el mundo y sus relaciones con Occidente. También me referí a Karl Schlögel en "La megamáquina postsoviética", porque su obra El siglo soviético (Galaxia Gutenberg, 2021) nos ayuda a comprender la psicología del régimen de Moscú y nos enseña que el arte de la negociación no sirve frente a la megamáquina política y administrativa heredera del estalinismo. Ahora debo citar a Isaiah Berlin y su trabajo Sobre el nacionalismo (Página Indómita, 2019) para terminar de reflexionar sobre este contexto.

Para Isaiah Berlin el nacionalismo es y ha sido la influencia más poderosa sobre la vida pública en Occidente. Consideraba que, apuntalado mediante guerras y revoluciones, hoy día sigue siendo extraordinariamente fuerte, y estaba convencido de que, si la humanidad se aniquila a sí misma, lo hará mediante el estallido de la violencia nacionalista, y no de la violencia social. En este punto parece que estamos precisamente y no sabemos si quienes están al mando sabrán gestionar adecuadamente esta situación.

Testigo directo de la Revolución bolchevique, Berlin nos recuerda que después de un trágico siglo XX el mundo ha llegado a estar más unificado e interconectado que nunca, pero navega entre ideologías en conflicto. Ningún movimiento que se haya enfrentado al nacionalismo ha salido victorioso: la Revolución Francesa desembocó en Napoleón y el sueño de la gloria nacional francesa, Alemania experimentó los sentimientos nacionales violentos que acabaron con la victoria sobre Napoleón, la revolución del Imperio Austrohúngaro fue aplastada con ayuda de las tropas no sólo rusas sino por eslavos meridionales, y la guerra franco-prusiana de 1870 marcó el inicio de las ambiciones pangermánicas. Tampoco se puede analizar la Revolución bolchevique de 1917 en clave diferente. Partió con un profundo carácter antinacionalista y luego siguió el mismo curso de la Revolución Francesa. Y luego está la Revolución China, que fue, en todos los sentidos, una revolución nacional e ideológica.

En el actual conflicto ruso-ucraniano está muy presente la cuestión del nacionalismo por motivos obvios. En las advertencias de Solzhenitsin creo encontrar las mejores explicaciones sobre la resistencia rusa a dejarse influir por las ideas occidentales, el fortalecimiento del nacionalismo sobre la base de una determinada manera de gestionar y dirigir el poder, y el choque cultural y político que esto ha supuesto. Además, como afirma Berlin, ni siquiera el comunismo ha servido como antídoto al nacionalismo y sus consecuencias. Lo demuestran los casos de Hungría y su resistencia a la ocupación soviética y, más recientemente, la triste desaparición de Yugoslavia mediante una cruenta guerra en la que los países europeos y las instituciones internacionales tuvieron un papel más que lamentable. Ni siquiera la guerra resolvió aquello satisfactoriamente.

Sea como fuere, para Isaiah Berlin el nacionalismo no es en sí mismo maligno ni peligroso, sólo se convierte en tal cosa cuando es exacerbado e inflamado. Esto es algo que sabemos bien en España, y ahora vemos que en el actual conflicto ruso-ucraniano no es diferente. Tal vez deberíamos prestar todos atención para ser cuidadosos y, en su caso, (re)considerar las decisiones o comportamientos adoptados estas últimas semanas por muchos países occidentales y organismos habida cuenta los escenarios y reacciones que podrían derivarse una vez constatada la posición de quienes dirigen el Kremlin y, por qué no reconocerlo, la propia y mayoritaria de la población rusa.

Dos pensamientos han sido derrumbados por la Rusia de Putin. A ellos se refiere Isaiah Berlin en su libro. El primero, la creencia de que al afectar negativamente a los intereses de las naciones y los individuos una gran guerra no podría ocurrir. Y, en segundo lugar, aquella analogía de Herder entre sociedad humana y jardín, según la cual todos los grupos de plantas (naciones) pueden convivir pacíficamente y fertilizarse entre ellas. La historia nos enseña que ,por motivos que a veces podemos considerar incluso incomprensibles, en nuestro mundo se van generando y alimentando tensiones que al final estallan de modo irracional. Sólo los más finos observadores van detectando las semillas de los terribles conflictos que acaban precipitándose y dejan sin capacidad de reacción. Ya sucedió con Yugoslavia y ahora está sucediendo en Ucrania, un país sobre el que, por cierto, todo el mundo dice que no presentaba un especial sentimiento nacionalista y que sin embargo ahora, como consecuencia de la invasión rusa, como es lógico, se encuentra en ebullición.

No parece existir por tanto fácil solución al asunto del nacionalismo. Isaiah Berlin sólo encuentra una receta para este problema: "Conocimiento, imaginación, paciencia y genio en grado suficiente, así como la creencia en las ilimitadas potencialidades de la humanidad, siempre y cuando esta mantenga un control racional de las mismas". Esto último es especialmente importante porque los países occidentales hace tiempo que han decidido también alejarse progresivamente de la racionalidad para entregarse al relativismo y en otros muchos aspectos, a la más absoluta frivolidad.