El retorno de los fantasmas

Lo único bueno de la sobreactuación de Iglesias en la estampida de la Ser es que ha servido para acabar con los debates multitudinarios. Son soporíferos e inútiles. Los espectadores los contemplan como si fueran lances de un circo romano en el que su gladiador preferido se enfrenta a un grupo de fieras hambrientas. Se duelen de los rasguños de la pelea como si los sintieran en su propia carne y celebran con júbilo los zarpazos que sufren los demás Si el candidato al que apoyan recibe más que una estera redoblan su voluntad de acudir en su ayuda y si es él quien reparte estopa se felicitan por tenerlo como favorito. Haría falta que alguno de ellos confesara en directo la comisión de un delito para que sus seguidores, dependiendo de la gravedad del crimen, decidieran repudiarlo en mitad de la trifulca. Un debate electoral de hoy en día es tan previsible como una tertulia política o una columna de opinión. Cada oveja, con su pareja.

El único debate que influyó de verdad en el resultado de unas elecciones fue el primero de los dos que se celebraron en 1993. En el cuadrilátero del PP se sentaba un señor con bigote que Fraga se sacó de la chistera para poner fin a la desastrosa experiencia de Hernández Mancha. Los medios le llamaban Aznarín porque no parecía tener ni media leche. Enfrente, en el rincón del PSOE, le aguardaba el Tigrekán de la política, Felipe González, española que ya llevaba 11 años en el Palacio de la Moncloa. El pulso lo ganó de calle José María Aznar. Y eso fue lo determinante. Nadie esperaba algo así. A los pocos días me crucé con Pedro Arriola, que paseaba taciturno por el Paseo de la Castellana, y me dijo que la izquierda se percató en ese instante de que la derecha podía ganar y decidió movilizarse para evitarlo. El éxito de Aznar en televisión determinó su fracaso en las urnas.

Pero ahora la izquierda ya sabe que la derecha puede ganar. No solo lo sabe, lo espera. Es la apuesta más recurrente en todas las quinielas. Los esfuerzos de socialistas y comunistas por promover una movilización general de su electorado para voltear ese fatídico pronóstico están resultando infructuosos. Los progres ya no se activan frente a la amenaza de los fachas porque en el imaginario común hace tiempo que ese esquema maniqueo de buenos y malos, demócratas los primeros y liberticidas los segundos, dejó de surtir efecto. Sin esa bala de plata, tan eficaz hasta finales de los 90, la izquierda está inerme. Ese es su drama. Si ya no puede amedrentar al electorado esgrimiendo el espantajo de una derechona montaraz y vocinglera, ¿qué alternativa tiene para evitar que Ayuso siga en la Puerta del Sol?

Nueva, ninguna. Por eso ha decidido resucitar los viejos fantasmas. Dado que Vox ya no asusta lo suficiente necesita deformar su imagen hasta que vuelva a poner los pelos como escarpias. La idea es convertir a Monasterio en una amazona sulfúrica del Apocalipsis. Necesita hacerla pasar por la abanderada de una horda de nazis que viene a infectar de racismo y xenofobia la atmósfera que respiramos. El cartel de los menas y la tibieza de los chicos de Abascal a la hora de desmarcarse de las amenazas epistolares con balas incluidas se lo puso a huevo. La nueva estrategia, que en realidad es más vieja que Matusalén, se puso en marcha durante el debate de Telemadrid y alcanzó su pleno apogeo en la emboscada de la Ser.

En televisión, Gabilondo se olvidó del veto que él mismo le había impuesto a Pablo Iglesias y le invitó a participar en un frente común que salvara a la democracia de la amenaza fascista que llama a la puerta. El caudillo podemita aceptó el reto y 48 horas después, en el debate de la radio, promovió la estampida mancomunada de la izquierda. Hay quien piensa que Monasterio cayó en la trampa como una pobre incauta. Yo no lo creo. Ella sabía de antemano de qué iba el juego y decidió afrontarlo por propia conveniencia. La carta de aguantar el envite —ella sola frente al triunvirato de los progres— le brindaba la oportunidad de confrontar su entereza con la contemporización pastueña del PP.

Lo que ahora está por ver si esta vuelta de la izquierda a los ululatos fantasmagóricos del pasado surte el efecto deseado. Yo creo que no. Por dos razones fundamentales: porque salta a la vista que es el constructo de una burda pantomima (ni la democracia está en peligro ni Vox es una cofradía de energúmenos con capirote) y porque, a la hora de asustar, acojona más Pablo Iglesias que Rocío Monasterio. Si se trata de elegir un mal menor, la dama todavía le lleva mucha ventaja.