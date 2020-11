Camino a la ignominia

Por pintoresco que parezca, Sánchez está feliz como una perdiz. Me lo cuentan espías paraguayos de toda solvencia. Tiene lo que quería, el salvoconducto para agotar la legislatura, y no le preocupan las consecuencias de los movimientos que ha tenido que hacer para conseguirlo. Ni la imagen de debilidad frente a los desafíos de Iglesias, ni el riesgo de deserción del electorado socialista, ni el pago en diferido que puedan exigirle a partir de ahora los independentistas vascos y catalanes.

Las encuestas que maneja, no muy distintas a las que publican los periódicos, confirman la paradoja: aunque pueda existir la sensación mediática de que Iglesias le ha ganado todos los pulsos importantes que se han planteado durante la negociación presupuestaria, quien se cuelga las medallas ante los votantes podemitas es él y no el vicepresidente segundo. Cuanto más se escora el Gobierno hacia la izquierda, más crece el botín demoscópico de Sánchez y más mengua el de Iglesias. Y eso, además, sin que se observe de momento ninguna bolsa significativa de socialistas desencantados. Por muchos llamamientos a la moderación que haga Felipe González, y no pocos de los ministros que gobernaron con él en los años dorados del PSOE, el cuerpo electoral del partido no baja del 25%. Ante tales evidencias, razonan los cabezas de huevo monclovitas, ¿por qué deberíamos aconsejarle al presidente que cambiara de táctica?

“Porque esa táctica —les digo— incluye la complicidad de partidos que no ocultan su voluntad de acabar con el régimen constitucional que tenemos”. No hace falta recordar que, en la última semana, Otegui primero y Rufián después declararon abiertamente que su apoyo a los Presupuestos era una ventana de oportunidad para acercarse a sus respectivos objetivos de implantar, en el País Vasco y Cataluña, sendas repúblicas independientes de izquierdas. La réplica fue que ni ERC ni Bildu van a plantear, en el corto plazo, exigencias impagables.

Al parecer, lo que piensan en Moncloa es que Junqueras y Otegui están decididos a ralentizar el ritmo de su larga marcha a la independencia. Necesitan conseguir más respaldo social antes de tirarse a la piscina de otro 1-O. Por eso les gusta la idea de que el Gobierno de Sánchez dependa de sus apoyos. De ese modo irán consiguiendo las bazas que necesitan (la supresión del catalán como lengua vehicular, el acercamiento de presos, la reforma del tipo penal de la sedición, y tantas otras prebendas) para acercarse progresivamente a su objetivo final. No volverán a sacar los pies del tiesto hasta que no estén seguros de ganar el pulso definitivo. El razonamiento me dejó helado. ¿Así que debemos alegrarnos porque los independentistas hayan pospuesto la fecha de la rebelión sabiendo que mientras tanto van a obtener del Gobierno todo lo necesario para convertirla en un éxito?

Por ahí van los tiros. Es muy probable que a partir de ahora le escuchemos decir a Sánchez y a sus mariachis que gracias a ellos los independentistas se han bajado del monte y que la política española entra en una nueva fase de convivencia integradora por obra y gracia de su capacidad de diálogo. Espero que no seamos tan tontos de creerlo. No sé si ERC y Bildu, como dicen mis espías paraguayos, han decidido enterrar de momento la reivindicación del ejercicio inmediato del derecho de autodeterminación. Pero si lo han hecho —que está por ver—, tengo muy claro que utilizarán la demora de sus planes para seguir debilitando al Estado de cara a una confrontación final que en ningún caso piensan dar por desconvocada.

Todo lo que contribuya a allanarles el camino, a partir de ahora, será delito de alta traición. Y aunque Sánchez ya no estuviera en Moncloa en el momento de la batalla, él seguiría siendo, sin duda, el principal responsable. Hay mangancias que no prescriben. Aunque le de por pensar que el mundo se acabará cuando abandone el poder, no es cierto. El globo terráqueo seguirá girando sobre su eje y el peso de la historia le perseguirá donde quiera que se encuentre. Debería pensárselo mejor. Unos cuantos años en la cabecera del banco azul no compensan siglos de ignominia.