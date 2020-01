La izquierda, en general, y el ecologismo patrio, en particular, han bramado, una vez más, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por cuestionar el aberrante alarmismo que, tanto ellos como sus voceros mediáticos, han creado en torno a la contaminación atmosférica de las ciudades a lo largo de los últimos años, con el único fin de justificar así sus liberticidas y prohibicionistas políticas en materia de transporte, energía o fiscalidad, entre otros ámbitos.

La polémica en cuestión estalló el pasado 1 de enero cuando, en una entrevista concedida a la cadena Ser, el periodista, a raíz de las restricciones de tráfico que el Ayuntamiento establecerá en el centro de la capital, señaló que "tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre el que quiere entrar a Madrid y el que vive en Madrid en el centro y no quiere morir contaminado…". A lo que la presidenta madrileña contestó lo siguiente:

Claro, pero eso, evidentemente, va a existir. Nadie ha muerto tampoco de esto. Es decir, yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay. Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistemas de transportes del mismo y cada vez se está utilizando mayor renovación de calderas y de vehículos.

Lo importante es que cada vez más personas utilicen transporte público porque, voluntariamente, así lo quieren, que peatonalicemos aquellas zonas que son especiales, sobre todo para un interés de tránsito de turismo, de patrimonio, etc. O sea, las ciudades cada vez van a ir más destinadas a eso y es evidente que tendremos que estar ahí, pero no se va a morir la gente, tal y como se expone muchas veces, creo que no es real.

Evidentemente, la contaminación a nadie nos gusta y tenemos que ir atajándola poco a poco, pero Madrid, en ese sentido, yo creo que está haciendo las cosas correctamente y la idea es seguir buscando ciudades cada vez más verdes, más limpias… Y ése es nuestro compromiso.