Ocurrió hace ya unos cuantos años, cuando yo estudiaba Periodismo en la Complutense y a Hermann Tertsch aún le invitaban las teles. Tertsch se peleaba en un debate nocturno en Telemadrid con no sé qué delegado que había enviado el Grupo Prisa. (Creo que también estaba Antonio Miguel Carmona, alias Tijeritas por su manejo flamenco de las manos para ordenar que se censure a opositores en la tele).

Tertsch denunciaba esa noche la marginalización al más puro estilo Ceausescu con que el zapaterismo triunfante había castigado a un colega por caricaturizar a Cebrián y su edecán Juan Cruz en un cuento de ciencia ficción que fue a parar a manos de un delator. También según el manual que aplicó entre muchos otros el "amado Conducator", el delegado de Prisa trataba a Tertsch de loco y repetía como un autómata lo que Tertsch llamaba en sentido más o menos figurado "el argumentario" del PSOE.

Quince o dieciséis años después de aquel debate que por alguna razón no he olvidado, todas las advertencias de Tertsch sobre el PSOE y Prisa se han cumplido al milímetro. La producción y difusión de argumentarios, por ejemplo, es ya una práctica habitual del partido que hoy nos gobierna. Estos argumentarios no solo se distribuyen entre los cuadros políticos del partido y sus militantes y terminales mediáticas. Cada vez más interpelan al ciudadano de a pie, llamado a repetir consignas y argumentos precocinados para defender al partido en apuros.

La interpelación a los simpatizantes parece estar teniendo cierto éxito. (Más éxito, en todo caso, que el manifiesto de adhesión de corte franquista que promovió Iceta en Change, que una semana después de publicarse no había llegado a las 70.000 firmas). Decenas de miles, si no cientos de miles, de personas se suman cada día al periodismo oficialista en Twitter para repetir el argumentario socialista. También en las interacciones sociales con conocidos –limitadas ahora al teléfono, el skype y el whatsapp–, multitud de socialistas recalcitrantes sin sueldo –del Estado o del partido– tiran del argumentario oficial con celo militante y disciplina de soldado.

Esta disciplina digna de mejor causa a la hora de repetir argumentos que se caen con solo recuperar una portada –el del no se podía saber lo desmiente por ejemplo esta noticia que abrió el país ¡más de una semana antes del 8-M– contrasta con la actitud crítica de la gente de derecha ante sus Gobiernos. Recuerdo cómo bullía la España de derecha aquel 1 de octubre por la tarde cuando Soraya nos decía con cinismo parecido al de este Gobierno que "no ha habido referéndum ni apariencia de tal". Yo mismo escuché esa declaración en la radio mientras volvía de Barcelona en coche; de ver colegios llenos de independentistas votando. La escuché con incredulidad e indignación que expresé en su momento en Twitter.

De la naturaleza rebelde y asilvestrada de una parte importante de la España de derecha frente a la beatería mansurrona de la de izquierda con sus santos es buena prueba también lo ocurrido esta semana en Twitter con el llamado Team Facha. Horas después de que se conociera el plan gubernamental de introducir el delito de lesa majestad para el que se burle del Gobierno de izquierdas, o ponga en duda la integridad y capacidad de gestión de consumados hombres de Estado como el propio Sánchez o de ministros a los que uno no encargaría ni la compra como Garzón, Montero, Echenique o Iglesias; horas después de que se anunciara el plan, decía, cientos de usuarios de Twitter que se proclamaban miembros orgullosos del Team Facha lanzaron una audaz ofensiva de guerrilla online con un éxito casi inimaginable.

Pretendiendo utilizar el lenguaje que se supone que se esconde detrás de los bots, los miembros del comando del Team Facha publicaron en masa el siguiente mensaje:

Pol/[automatic-post]19361488-Ya están los progres hablando Bots, hay miedo #-GobiernoDimision-, Sánchez sepulturero/pol/10N52[automatic-post]

Activados como un resorte, otros tantos usuarios igualmente de carne y hueso pero de abnegada obediencia oficialista –entre ellos Ana Pastor– se lanzaron a señalar la prueba definitiva de que existen grupos organizados de programadores de bots que están detrás de la ola de indignación en Twitter contra el Gobierno.

En vez de premiarles con algún tipo de membresía VIP por exponer a quienes dudan injustamente del fair play en la red social, Twitter España tomó represalias contra el Team Facha suspendiendo las cuentas de trescientos de sus miembros.

A pesar de la ingratitud de Twitter con quienes defienden su negocio (desacreditando a conspiranoicos y haciendo de la red un lugar más divertido), la acción del Team Facha es una muestra de vitalidad e ingenio. Y un ejercicio de libertad que se disfruta especialmente bajo la mirada severa del chivato y del censor.