Ted Cruz, Pitingo y una entrevista a Alaska

Corran a ver, si aún no la han visto, la interpelación de Ted Cruz en el Senado de Estados Unidos al responsable de vigilar lo que se puede publicar o no en Twitter. Este político texano de origen ¡canario! es uno de los legisladores que llamó a declarar a los dueños y jefes de Twitter y Facebook por la censura selectiva que practican en sus plataformas. Cruz sometió al censor en jefe de Twitter, Jack Dorsey, a un brillante interrogatorio con el que dejó claro que la plataforma usa sus políticas de seguridad para inclinar a la opinión pública hacia la izquierda, entre otras cosas censurando a los republicanos mensajes e informaciones que por supuesto les tolera a los demócratas. Podría explicarles lo que pasó, pero es mejor que lo vean. Aquí les dejo un vídeo del interrogatorio subtitulado en español.

En España, mientras tanto, los escándalos se suceden hasta el punto de casi hacernos insensibles a atropellos que hace solo unos años nos habrían tenido ocupados durante meses. Es verdad que vamos embalados hacia una Tercera República tan autoritaria y de izquierdas como la Segunda, pero también que cada vez se rebela más gente contra el prietas las filas que, ahora también por ley, nos quiere imponer este Gobierno. Ahí tienen a Pitingo, en el candelero esta semana (en el candelabro dijo Sofía Mazagatos y en el calandrabo, uno de mi pueblo) por unos tuits sobre la última prueba de que Bildu es una pieza clave del Frente Popular del siglo XXI. Este era uno de ellos:

Yo soy hijo y hermano de Guardia Civiles y viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivimos...No podíamos decir que éramos hijos de Guardia Civil, teníamos que mirar los bajos del choche todos los días, alarmas porque habían colocado una bomba etc..No pienso callarme más — PITINGO ® (@Pitingo) November 14, 2020

Ese “no pienso callarme más” parece que representa a cada vez más gente dispuesta a asumir la muerte civil a que la condena con formas cada vez más grotescas el implacable establishment de izquierda. Las noticias sobre Pitingo, que sin ser politólogo ha dicho cosas muy lúcidas en esta entrevista en ABC, me han recordado a mis días en Sudáfrica. ¡Cuántas veces no habré conducido por aquellas autopistas magníficas con su versión del She works hard for the money en el caset! Conduciendo de noche por la M4 para entrar de madrugada en Mozambique y llegar para el desayuno a Maputo. Volviendo a Johannesburgo desde Pretoria o el East Rand con mi amiga Marta, que me grabó la canción en un CD pirata (perdona, Pitingo).

Otro ejemplo de dignidad (se ha sometido a esta palabra a una hiperinflación venezolana) nos lo dio Alaska en La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar. Pueden ver la entrevista entera aquí. A mí lo que más me gustó fue la reacción de Alaska a los intentos del entrevistador de que se mofara, o condenara, a Miguel Bosé por sus comentarios contra la verdad oficial (que no siempre es mentira) sobre el coronavirus.

Alaska se negó, pese a la insistencia maleducada del entrevistador, que es, por cierto, el que animó al público a cantar, con la tonada del A por ellos, coronavirus, oé cuando la ciencia, el Gobierno y Lorenzo Milá te llamaban facha si decías que el virus mata. Y nos dio (Alaska, claro) un ejemplo impagable de fidelidad a uno mismo y respeto por la libertad del otro, dos actitudes que la definen y le permiten ir a todas partes sin traicionarse ni abdicar de su manera de pensar y ser.