Ha pasado un año de la muerte de George Floyd

Y en Mineápolis, en lo que va de año, 19 menores han resultado heridos en tiroteos, un 170% más que en el mismo periodo de 2020. También en lo que va de año, los homicidios han aumentado un 108% y los tiroteos, un 153%.

En Mineápolis, en diciembre del año pasado, el Ayuntamiento decidió retirarle a la Policía 8 millones de dólares de su presupuesto y destinarlos al plan Seguridad Para Todos, de prevención de la violencia. En las tres primeras semanas de enero, los heridos por arma de fuego fueron un 250% más que en el mismo periodo de 2020. Para febrero, las autoridades locales decidieron refundar a la Policía con 6,4 millones de dólares. (Pérdida neta para la Policía: 1,6 millones).

En Mineápolis, en el último año, al menos 200 policías han abandonado su puesto de trabajo o solicitado bajas o excedencias, lo que ha provocado un déficit de personal en el Departamento de prácticamente un 30%.

En Mineápolis, en el último año, se han producido al menos 100 homicidios. De ellos, la Policía ha sido responsable de uno solo: la víctima era un delincuente que trató de atropellar a los agentes que le abatieron (luego de ser disparados por el antecitado).

En Mineápolis, en el último año, en la denominada Plaza George Floyd, tomada por justicieros sociales que han cerrado la zona al tráfico rodado, se han registrado al menos 19 tiroteos, varios de ellos fatales.

En Mineápolis, en el último año, los comerciantes negros de la Plaza George Floyd dicen haber perdido el 70% de sus ingresos tras la liberación de la zona por las fuerzas justicieras de progreso.

***

"¿Por qué nadie pierde los papeles por mi nieto de 10 años, que se debate entre la vida y la muerte? ¿Porque no le disparó ningún policía? ¿Es por eso?" (Sharrie Jennings, abuela de Lavionne Garrett Jr., víctima de un tiroteo registrado en la ciudad el 30 de abril: se encuentra en coma inducido en el North Memorial Health Hospital. En la habitación de al lado convalece Trinity Ottoson-Smith, de 9 años, también víctima de un tiroteo, también con una bala en el cráneo. No consta que el reverendo Al Sharpton, ex aspirante a la candidatura demócrata a la Casa Blanca, uno de los grandes referentes del activismo negro, que estuvo el domingo en Mineápolis en una marcha conmemorativa de la muerte de George Floyd, se interesara lo más mínimo por Lavionne o por Trinity, a los que desde luego no visitó. Tampoco consta que visitara o confortara a la familia de Aniya Allen, de 6 años, víctima mortal de un enfrentamiento entre bandas rivales el pasado día 17).

– "Black Lives Matter, So Refund the Police", Andrew Sansone, Quillette, 12 ABR 21.

– "A Year After George Floyd’s Murder, It’s ‘Open Season’ in Minneapolis", Heather Mac Donald, The Wall Street Journal, 24 MAY 21.