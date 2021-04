¿Tuvo Derek Chauvin un juicio justo? 

Antes de que empezara el juicio, de hecho cuando se estaba seleccionando a los miembros del jurado, el influyente intelectual conservador Roger Kimball lanzó las preguntas del millón:

¿Cuán sencillo resultará encontrar jurados imparciales en Minneapolis, donde el Ayuntamiento, tras la muerte de Floyd, de hecho votó por abolir el Departamento de Policía? Si usted fuese miembro del jurado, ¿se atrevería a emitir un veredicto de no culpabilidad?

Acto seguido, el mismo Kimball las respondió, recurriendo primero al argumento de autoridad:

“No hay posibilidad concebible de que Derek Chauvin pueda tener un juicio justo en Hennepin County, por la sencilla razón de que será imposible conformar un jurado no intimidado, ajeno a las amenazas de violencia de las turbas. Celebrar un juicio bajo tales circunstancias sólo servirá para dar un ligero barniz de legalidad a lo que en realidad será un linchamiento legalizado sostenido sobre un veredicto emitido por un jurado adecuada y muy comprensiblemente aterrorizado” (George Parry, ex fiscal estatal y federal);

y después y definitivamente a la cosecha propia:

El juicio contra Derek Chauvin, que sería complicado de celebrar con ecuanimidad en cualquier parte del país, será poco más que un teatrillo izquierdista en Minneapolis. (...) Lo que la turba quiere no es justicia sino justicia social, que en este caso quiere decir reparación racial. Así pues, es de esperar que Derek Chauvin sea el chivo expiatorio en esta despreciable farsa.

Con el juicio ya empezado, Jonathan Tobin, director del JNS, publicó en Newsweek una columna con el título acongojante de “¿Merece Derek Chauvin un juicio justo?”, en la que constataba con pesar y alarma el creciente desprecio de la izquierda norteamericana por el imperio de la ley y las libertades civiles y tomaba como ejemplo un tuit en el que la humorista (¡!) Chelsea Handler tachaba de “patético” que se celebrara un juicio, “cuando hay un vídeo” en el que a Chauvin “se le ve hacer lo que hizo” con George Floyd.

En vísperas de que se reuniera el jurado para emitir su veredicto, la congresista demócrata Maxine Waters, con un larguísimo historial de incitación impune a la violencia, proclamó que no concebía siquiera que no se declarara a Chauvin “culpable, culpable y culpable” de los tres cargos que se le imputaban (homicidio en segundo grado, homicidio en tercer grado, homicidio imprudente), y llamó a las hordas vandálicas a permanecer alerta y en las calles.

Con el jurado ya reunido y recluido (secuestrado), nada menos que el presidente Biden sentenció que las pruebas contra Chauvin eran “abrumadoras” y confesó que estaba rezando por que los catorce justos emitieran el “veredicto correcto”.

Por fin, Derek Chauvin fue condenado, condenado y condenado.

Entonces, el jurista de Minneapolis Scott W. Johnson, que cree que la acusación lo hizo muy bien y la defensa muy mal y a quien el desarrollo del juicio le llevó a cambiar de opinión y perspectiva sobre el caso, escribió:

(...) La acusación contra Derek Chauvin se convirtió en una causa para agitadores raciales y élites profesionales; una causa política, no jurídica.

(...) Abogados prominentes prestaron sus servicios a la acusación (...) Por lo visto, la Oficina del Fiscal General de Minnesota, que emplea a más de cien, no se bastaba para ello (...)

Cualquier observador razonable se habría planteado si Derek Chauvin podría recibir, o si ha recibido, un juicio justo en Hennepin County. Yo, ciertamente, lo hago. En el auto con el que rechazó la petición [de la defensa] de un cambio de juzgado, el juez Cahill reconoció el problema de la publicidad previa al juicio, pero consideró que un traslado de sede no lo resolvería.

Entonces, el prestigioso jurista Andrew McCarthy, que ha hecho un impagable seguimiento exhaustivo del juicio y que, aunque él se hubiera decantado por el homicidio imprudente, cree que el fallo del jurado es “racional y defendible”, escribió:

(...) el jurado se reunió para deliberar durante menos de un día. (...) no remitió notas al tribunal para plantear preguntas sobre lo registrado, para solicitar volver a escuchar algún testimonio, para demandar algún tipo de ponderado asesoramiento [legal]. (...)

[...]

(...) No creo que las condenas sean revocadas [...] Ahora bien, hay un tema importante en lo de si Derek Chauvin tuvo un juicio justo. Un tema distinto al de si las pruebas de cargo eran convincentes. (...)

(...) tan pronto como empezaron las deliberaciones del jurado, el propio [juez] Cahill concedió que la publicidad contra Chauvin previa al juicio, exacerbada por la retórica incendiaria de la congresista Maxine Waters (...), generaba una notable cuestión apelativa.

Para [dejar claro] que el jurado no se vio abrumado por la publicidad y la intimidación, habría sido mejor que sus integrantes hubieran deliberado durante varios días –después de todo, había una montaña de pruebas que revisar– y, quizá, remitido algunas notas al tribunal. Un fallo dividido (culpable de homicidio en segundo grado y de homicidio imprudente, pero no de homicidio en tercer grado, por ejemplo) podría asimismo haber protegido al jurado de cualquiera de esas críticas. [...] La mera deliberación [tal como se produjo] da apoyo a la denuncia de que el jurado no contempló la absolución como opción.

Este es un caso en el que el acusado puede plausiblemente argüir que no podía ser objeto de un juicio justo en Hennepin County. El juez rechazó el cambio de juzgado (...); en medio del proceso [de selección del jurado], [el Ayuntamiento de] Minneapolis, que estaba obligado a velar por la integridad del proceso, hizo pública su decisión de pagar 27 millones de dólares a la familia Floyd para poner fin a una demanda civil (...) podría haberlo hecho en cualquier momento, pero deliberadamente optó por hacerlo mientras el juez trataba de armar un jurado imparcial.

Durante el proceso, la publicidad siguió siendo intensa. Hubo también una cobertura significativa sobre los jurados. No se revelaron sus nombres ni sus domicilios, pero se publicó información suficiente para que sus familiares los reconocieran sin tener que investigar demasiado.

Y (...) justo cuando estaba a punto de concluir la presentación de pruebas se produjo la trágica muerte [del delincuente] Daunte Wright a manos de una agente de policía en Brooklyn Center, a apenas 15 kilómetros de la sede del tribunal. Algunos de los jurados residen en o tienen alguna vinculación con ese suburbio de Minneapolis.

Con razón, el abogado de la defensa, Eric Nelson, solicitó al juez que confinara al jurado (...) En cambio, el juez le dio un largo fin de semana libre (...) Como Nelson predijo, la negativa del juez (...) implicó que los jurados pudieran, en los cruciales días previos a la deliberación, marinarse en la intensa publicidad, la violencia callejera y las demenciales exigencias de que Chauvin fuera condenado por asesinato como fuera.

Fue sobre este barril de pólvora que Waters y, horas antes del veredicto, el presidente Biden arrojaron sus bombas retóricas.