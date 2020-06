Últimamente es más difícil ser progresista

Durante mi vida me he considerado una persona progresista. He pasado mi vida adulta entre Estados Unidos y España. Pero en los últimos años han surgido una serie de temas, especialmente en Estados Unidos, que me han pasado al campo de los conservadores aunque yo siga pensando que soy progresista. Me explico.

Sobre las personas transgénero:

Los estudios muestran que alrededor de 1 de cada 300 personas es transgénero. Es un grupo extremadamente pequeño en comparación con la población general. Estoy de acuerdo en llamar a las personas transgénero el sexo que quieren que se les llame. Pero no se pueden ignorar las diferencias. Por ejemplo no estoy de acuerdo con que no podamos decir que una persona que tiene los cromosomas XY, no menstrúa, no tiene útero, es igual a una persona que tiene los cromosomas XX, que menstrúa, tiene útero y puede tener un bebé. La razón principal por la que no estoy de acuerdo en llamar a ambas personas de la misma manera es porque trabajo en fertilidad asistida. Dirijo Prelude/Inception, la cadena de clínicas de fertilidad más grande de USA. Cuando se trata de ayudar a que las personas logren tener bebés, una persona transgénero tiene necesidades muy diferentes a una que nació y conservó su género. Pero entre los progresistas, dices esto y te atacan como le ocurrió recientemente a JK Rowling.

Sobre Blacks Lives Matter:

Creo firmemente que hay racismo sistémico en los Estados Unidos y en la mayor parte del mundo. También creo que la policía discrimina sistemáticamente contra los negros. Los datos son claros. La policía de los Estados Unidos mata alrededor de 1000 personas al año, de las cuales 220 son negras, pero los negros representan solo el 13% de la población, por lo que hay 110 muertes de personas negras en exceso. Habiendo dicho esto si realmente quieres salvar las vidas de las personas negras, la triste verdad es la siguiente: hay alrededor de 16.000 asesinatos en Estados Unidos y los jóvenes negros cometen alrededor de 8.200 asesinatos o más de la mitad de todos los asesinatos en los Estados Unidos. El 92% de los asesinados por negros son otros negros. Es decir la policía mata a unos 110 negros al año y otros negros matan a alrededor de 7.800 negros al año. Se podría eliminar a la policía y se reduciría una pequeña fracción de las muertes de jóvenes negros. La eliminación de las muertes de negros requiere cambios en la policía, sí, pero en su mayoría, requiere establecer un mundo de oportunidades educativas para que los hombres negros jóvenes puedan tener más opciones. Pero si dices esto entre los progresistas, te atacan.

Sobre las mujeres en tecnología:

He trabajado en tecnología y ahora trabajo en biotecnología. Llamemos a la primera tecnología basada en silicio y la segunda tecnología basada en carbono. Lo que he visto en estas dos áreas es que las mujeres están representadas de manera muy diferente. Cuando construí Fon, alrededor del 20% de los ingenieros eran mujeres. Lograr la paridad de género en la búsqueda de mujeres interesadas en programar routers WiFi hubiera sido casi imposible. Pero ahora que estoy llevando a cabo Overture, una compañía que está que está construyendo un robot para automatizar el proceso de fertilización in vitro y hacer embriones humanos, encontramos muchas mujeres, biólogas, embriólogas e ingenieras talentosas que desean unirse a nuestra compañía. En general, en las ciencias biológicas es mucho más fácil encontrar mujeres. De hecho, en Prelude Fertility ahora encontramos más mujeres que se convierten en doctores de reproducción asistida que hombres. Y en general, más mujeres se gradúan en biología y medicina, que hombres. Pero si dices que hay preferencias de género en las elecciones de carrera en tecnología entre los progresistas, te atacan.

Sobre el cambio climático:

No tengo dudas de que los humanos están cambiando el clima debido al aumento incontrolado de emisiones de carbono. Lo que cuestiono es el alcance del daño que muchos exageran. Han pasado dos décadas desde que Al Gore y otros pronosticaron el fin del mundo tal como lo conocemos debido al calentamiento global. Greta Thunberg ha recalcado todos los días el mensaje hasta la llegada del Covid. Dicho esto y gracias a los avances en los modelos meteorológicos, los humanos somos mucho más capaces de escapar de eventos climáticos catastróficos como huracanes, que las pandemias. Y todos los eventos climáticos catastróficos juntos, en todo el mundo, matan alrededor de 11,000 personas al año un número 90% más bajo que hace 100 años. Cuando dije en enero que las pandemias eran mucho más peligrosas que el cambio climático me ridiculizaron. Pero resultó ser cierto. Si dices que el cambio climático es una amenaza, pero que está ocurriendo una revolución verde que lo solucionará, que la energía solar y eólica están llegando a la paridad de la red, que el almacenamiento asequible se acerca y que tenemos un futuro energético brillante por delante, los progresistas te atacan.

Sobre cómo combatir el covid:

Al comienzo de la pandemia me aterrorizaba el covid porque parecía matar al 10% de los infectados. Pero después de que el gobierno español me pidió que liderara el desarrollo de una aplicación para diagnosticar al covid-19 por medios digitales y la lanzamos, descubrí que era mucho menos letal de lo que pensaba. Al menos 800K personas fueron diagnosticadas como positivas por la aplicación. Entonces, no solo el covid resultó ser mucho más común y menos letal de lo que pensábamos, sino que también descubrimos que cuando se toman medidas tempranas para combatir el covid y se combina con distanciamiento social (sin reuniones de más de 50 personas, etc.) mata la cantidad de personas que está matando en Suecia o una en 2000 y el 90% de estas tienen más de 65 años. Así que Suecia resultó ser un buen país a estudiar ya que aplicaron medidas de distanciamiento social pero no estrictos cierres (las escuelas, restaurantes, se mantuvieron abiertos) y obtuvieron tantas muertes por millón como Bélgica, los Países Bajos y Francia con estrictos bloqueos. Sí, todavía tuvieron más que Dinamarca y Noruega, que también aplicaron bloqueos estrictos, pero dejaron que la gente decidiera las mejores políticas por sí mismas, algo que como amante de la libertad, la auto-responsabilidad me parece admirable. Así que todavía creo que Suecia tenía y tiene el mejor equilibrio entre libertad y prevención. Creo esto porque no creo que el papel de los gobiernos sea prohibir las muertes; si lo hicieran, prohibirían permanentemente fumar, lo que todavía mata a más personas que el covid y cada año. Pero los gobiernos, a pesar de que fumar y el humo de segunda mano matan a tantos, optan por gravar, y no eliminar las ventas de tabaco.

Aún así, defender mi apoyo a Suecia me ha convertido en una persona no deseada entre mis amigos progresistas a quienes les encanta usar Nueva Zelanda como caso de éxito. Sí, estoy de acuerdo con las políticas de Nueva Zelanda, ¡para Nueva Zelanda! Si eres una isla en el medio del Pacífico Sur con un puerto de entrada, y por naturaleza aislado, puedes eliminar el covid. Y hasta ahora lo han hecho. También lo hicimos en la isla de Menorca, donde hemos estado desde febrero y todavía no se permite el turismo. Y luego hay países en los que todos usan mascarillas y utilizan un intenso rastreo de contactos. Si los europeos apoyaran estas medidas, lo preferiría a las medidas que ha tomado Suecia. Pero mis esfuerzos por promover aplicaciones de rastreo de contactos en Europa fracasaron. La privacidad digital es un valor superior aquí. Entonces, si eres un europeo amante de la libertad que vive en un país continental muy interconectado, como todos los países de la UE, Suecia tiene el enfoque más equilibrado. La prueba es que, al final, todos los países siguen el camino de Suecia y Suecia continúa sin un confinamiento restrictivo. Además, las muertes diarias en Suecia se sincronizan con la mayoría de otros países. Entre los progresistas, hasta hace poco, Suecia no podía equivocarse, pero ahora con el covid, si apoyas su estrategia para combatir el covid, eres atacado.

Sobre la energía nuclear:

Creo que existe la radiofobia y que la radiofobia afecta a algunas naciones, como Alemania, más que a otras, como Francia. Y creo que la radiofobia, como todas las demás fobias, tiene algo de realidad, pero en comparación con el daño real de la cosa temida, el miedo es desproporcionado. Bajo cualquier medida, la energía nuclear es la forma más segura de generar energía. Busca en Google "muerte por teravatio" y verás que la quema de combustibles fósiles mata a las personas en la producción del combustible y luego a través de la contaminación a muchísimas más personas de las que han muerto por radiación. Además, creo que desafortunadamente muchos de los países que son exportadores de energía también son países cuyas opiniones son apenas democráticas. Entonces, no solo la energía nuclear es segura, sino que también es neutral en carbono, sin emisiones, y hemos encontrado buenas maneras de eliminar los desechos nucleares, como por ejemplo otros reactores que podrían usarlos. Y digo todo esto como cofundador de Eolia Renovables, compañía que vendimos por más de mil millones el año pasado. He jugado un rol importante en el desarrollo de energía eólica y solar y la energía verde es fenomenal, pero a veces el viento no sopla y el sol no brilla. La energía nuclear funciona las 24 horas. Pero entre los progresistas si defiendes la energía nuclear te atacan.

Sobre China:

Admiro a China en muchos frentes. Pero también encuentro que China actúa de manera irresponsable y debe ser sometida a los mismos estándares que otras naciones. Covid es un buen ejemplo, desconocemos si el origen de Sars CoV 2 fue un mercado húmedo o en un laboratorio (lo más probable es originara en la transmisión de animal a humano). Sin embargo, sí sabemos que comenzó en China. Exigir el envío de observadores internacionales a realizar investigaciones sobre los orígenes del Sars CoV 2 en China es perfectamente razonable. Exigir que China cierre los mercados húmedos es razonable, pero cuando discuto esto con mis amigos progresistas, me atacan.

Ah, sí, y déjenme decirles amigos progresistas, que detesto a Trump tanto como la mayoría de ustedes y creo en la salud pública para todos aún no disponible en Estados Unidos, en los impuestos progresivos, en el matrimonio homosexual, en la reforma policial, en un menor gasto militar, en la matrícula universitaria gratuita para todos los que no pueden pagarla, en los ingresos mínimos si no se pueden obtener mediante un trabajo y en las pensiones justas. Mis modelos de países exitosos son Suecia y Alemania.

Pero también creo en todo lo que acabo de decir aunque mis colegas progresistas me critiquen severamente.

Todo lo que tengo en la vida lo tengo porque pienso de manera diferente a la mayoría. Ahí es donde radica la ventaja competitiva del emprendedor tecnológico. Así que discúlpeme, pero seguiré pensando a mi manera y no cambiaré de opinión hasta que los datos demuestren que estoy equivocado.