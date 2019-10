Holocausto de cotorras en Madrid

Las cotorras son causa de la disminución de gorriones en la ciudad.

Falso. Es frecuente que los gorriones supervivientes a su declive en las grandes ciudades como Madrid, hagan sus nidos aprovechando huecos de las grandes edificaciones nidificantes de las cotorras argentinas, que no les afectan en absoluto. La casi extinción de los gorriones en muchas ciudades europeas no está aclarada en sus orígenes, aunque convendría revisar si disponen de agua limpia en el ambiente urbano y si las fumigaciones no les privan de insectos, necesarios para su crianza en el verano.