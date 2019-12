Muerte por rabia en España

Se trata de una noticia trágica que nunca hubiéramos querido tener que dar: un hombre ha muerto en Vizcaya víctima del virus de la rabia, algo que parece insólito en nuestros días, ya que conviene aclarar que la rabia, zoonosis transmisible al hombre por inoculación al morder diversos mamíferos, estaba y afortunadamente sigue erradicada en España.

Inmediatamente aclaremos que la víctima fue mordida, al parecer por un gato, durante una visita turística a Marruecos, donde el virus no ha conseguido ser erradicado y se transmite a través de la población de perros y gatos callejeros, desgraciadamente muy numerosa.

Tras lamentar el fallecimiento de la persona afectada hay que tranquilizar a todos los propietarios de animales domésticos, pero al propio tiempo recordarles la necesidad ineludible de vacunarlos todos los años, siguiendo las instrucciones que a tal efecto se divulgan por las autoridades sanitarias, especialmente a nivel municipal, y sobre todo pedirles que sigan las instrucciones de su veterinario de confianza; es quien mejor puede asesorarles para que la cartilla sanitaria de sus mascotas esté rigurosamente puesta al día.

La rabia es una enfermedad vírica y por tato una vez producida la inoculación no responde a los antibióticos, aunque sí a los tratamientos de inmunoterapia que la medicina humana tiene protocolizados para actuar de inmediato cuando se tiene noticia de una mordedura, o al menos cuando se sospecha que una herida haya podido infectarse con la saliva de un animal potencialmente portador del Fornido, que es como se denomina científicamente al virus patógeno.

Costó muchos años erradicar la rabia en España donde era muy temida en el pasado, pero por limpia que parezca estar la cabaña de animales domésticos susceptibles de transmitirla no se puede bajar la guardia, especialmente por las siguientes razones:

Hay rabia silvestre en Europa: especialmente entre la población de zorros y sobre todo entre los murciélagos. La rabia silvestre del zorro era muy preocupante hace apenas dos décadas, cuando sus brotes avanzaban de norte a sur, sin que nunca afortunadamente llegara a España. La situación parece haber mejorado mucho pero seguimos necesitando un riguroso control fronterizo. De todas formas dejemos bien claro que no hay temer nada de los zorros silvestres de la Península, donde no se registran casos.

Los murciélagos son más complejos de controlar, ya que pueden desplazarse a grandes distancias como polizones en los barcos. El hecho de que no sea demasiado raro en Europa detectar el virus en la saliva de uno de estos mamíferos no quiere decir que debamos olvidar su papel beneficioso como controladores de insectos voladores, fundamentalmente mosquitos, en cuya captura son especialistas consumados en función de sus increíbles adaptaciones al vuelo por captación del eco que producen los ultrasonidos que van emitiendo. No se trata de atacarlos, sino de mantenerlos controlados.

Una eficaz vacuna

La rabia era una enfermedad mortal de necesidad antes de que el insigne microbiólogo francés Louis Pasteur lograra una eficaz vacuna a partir de médula desecada de un perro rabioso muerto. Es conmovedora la historia que cuenta cómo el sabio creía haber conseguido el antídoto contra la mordedura sin atreverse a utilizarla hasta que tuvo que hacerlo forzado por las circunstancias, cuando el año 1885 llevaron a su laboratorio a un niño llamado Joseph Meister que había sufrido terribles mordeduras por un perro rabioso. La vacuna de Pasteur, que le fue inyectada por espacio de diez días consecutivos, le salvó la vida .

Ningún propietario de perros, gatos, hurones, conejos o cualquier otro mamífero debe dejar de tener en cuenta la necesidad de consultar con su veterinario cuándo y cómo debe vacunar a su mascota. Las vacunas sólo son eficaces cuando se inoculan a un animal sano y desparasitado, por lo que no pueden darse reglas fijas: el veterinario las prescribirá en cada caso.

En España, con particularidades referentes a las distintas Comunidades autonómicas, se organizan campañas anuales o bianuales de vacunación, que es obligatoria en todos los casos para los perros. En cuanto a gatos y hurones es también muy recomendable y para otras especies siempre debe consultarse al veterinario que nos asesore en su cuidado.

Lamentablemente Marruecos, nuestro vecino meridional, no llega a conseguir la exclusión del virus en su cabaña canina y felina, de manera que, dada la frecuencia de los viajes turísticos a dicho país, no es insólito que se produzca de cuando en cuando algún episodio transfronterizo.

En el caso de la persona fallecida en España es especialmente triste recordar que aún después de la mordedura hubiera podido salvarse con el tratamiento adecuado, de manera que es muy necesario recordar la necesidad de acudir al médico tan pronto como se sospeche en un viaje fuera de España que se ha tenido contacto con la saliva de un perro o gato que mostrara comportamiento agresivo o extraño.

Descanse en paz la víctima de este desgraciado accidente.