Esto me dijeron: nosotros no somos como ellos; nosotros llevamos ciento cuarenta años de honrada trayectoria política al servicio de la clase obrera; nosotros nunca hemos cejado ante los embates de la derecha, nunca hemos colaborado con dictaduras ni hemos alentado revoluciones; nosotros siempre hemos condenado la violencia y nuestra política ha sido siempre pacífica, buscando más convencer que vencer; nosotros hemos sido siempre escrupulosos con los dineros públicos y no hay tacha de corrupción entre los nuestros.

Esto me dijeron: ellos, los de la derecha, han sido siempre corruptos; ellos han acumulado riquezas y prebendas esquilmando al pueblo; ellos nunca han mirado por los humildes, los trabajadores, y los han sangrado hasta dejarlos exhaustos; ellos son los culpables de la pobreza, del desempleo, de las angustias de las clases populares; pero sobre todo ellos han entrado a saco en el tesoro del Estado y su podredumbre es sistémica.

Esto me dijeron: no hagas caso a la prensa de derechas porque se lo inventan todo; nos achacaron lo de Filesa, dijeron que nos financiaba la socialdemocracia alemana, nos acusaron de llevarnos la caja de los huérfanos de la Guardia Civil, de cobrar comisiones por la construcción de nuevos acuartelamientos; hasta se inventaron que nuestro líder minero se quedó con la pasta de una residencia de ancianos. Todo es mentira, y ahora vienen con la patraña esa de los expedientes de regulación de empleo. No les creas, resiste aunque sean poderosos porque la verdad está con nosotros, la honestidad, la rectitud y la decencia es sólo nuestra.

Esto me dijeron: nosotros siempre hemos dicho la verdad, incluso cuando era incómoda, cuando podía hacernos perder votos, cuando todo estaba en nuestra contra; nosotros nunca te hemos mentido y puedes ver nuestra trayectoria reflejada en nuestra defensa incorruptible de las mismas ideas; no somos como ellos, que se acomodan a conveniencia, que no tienen principios, que hoy dicen una cosa y mañana su contraria con tal de usurpar el poder.

Esto me dijeron: ahora que estamos en el momento decisivo no te dejes embaucar por sus críticas, no te tragues eso de que vamos a ceder ante los que quieren destruir el Estado, no atiendas a sus embustes porque podemos perderlo todo; escucha a nuestro secretario general, él tiene la inspiración, él tiene la certeza, él se sacrifica por todos nosotros.

Esto me dijeron.