Arrodillados, ignorantes e hipócritas

La muerte de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin ha desatado una oleada de violencia en los Estados Unidos cuyo trasfondo son las próximas elecciones. Está en juego la Casa Blanca y el candidato demócrata, Joe Biden, parece dispuesto a lo que haga falta. El 23 de mayo, dos días antes de la muerte de Floyd, no tuvo el más mínimo empacho en dirigirse a los ciudadanos afroamericanos en estos términos: "Si dudas entre Trump o yo, entonces no eres negro". Las redes sociales se llenaron de vídeos de negros que mostraban su apoyo a Trump.

Como todo lo que ocurre en los Estados Unidos tiene impacto fuera de los Estados Unidos, hasta en España gente que no ha pestañeado por los más de cuarenta mil compatriotas muertos por el coronavirus se siente totalmente concernida por el caso Floyd y se muestra genuflexa, no se sabe si en señal de solidaridad, condena o sumisión. Y ojo que es gente que dice que no se arrodilla ni ante Dios, tipos y tipas que a las primeras de cambio te sueltan eso de que es mejor morir de pie que vivir de rodillas.

Esta peña anda en estado de febril agitación por las calles (en Gerona asaltaron un supermercado) y a nadie se le ocurre censurar sus protestas por la falta de medidas de autoprotección y seguridad. Claro está que los manifestantes no son de Vox ni llevan banderas rojigualdas, que, como es sabido, tienen una gran carga viral y perjudicial para los espíritus más finos de la izquierda y los regionalismos.

La muerte de Floyd también ha tenido su reflejo en el Congreso a modo de patética intervención de la diputada más joven, Marta Rosique (de ERC), que en un arrebato de supina ignorancia aseguró que en España la policía también ha matado por racismo.

Lo más significativo de las manifestaciones callejeras en España ha sido el encendido apoyo de partidos como ERC, Junts per Catalunya y Bildu. Resulta en extremo chocante que un partido como ERC, con dirigentes como Junqueras, que considera que los catalanes tienen más conexión genética con los franceses que con el resto de los españoles, se sume a las protestas antirracistas. Sean bienvenidos si le sirve al partido republicano para revisar el legado de Heribert Barrera, histórico difunto de ERC conocido por frases de este tipo: "Nadie me convencerá de que es mejor una Rambla con gente mestiza que una en la que solo pasee gente de raza blanca". ¿Lo sabrá Rosique?

En cuanto a los amigos de Junts per Catalunya, debe resultar difícil solidarizarse con los discriminados de este mundo por motivos raciales mientras se celebra el noventa cumpleaños de Pujol, personaje que dejó por escrito la siguiente sentencia:

El hombre andaluz no es un hombre coherente. Es un hombre anárquico. Es un hombre destruido. Es, generalmente, un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. De entrada, constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España.

Capítulo aparte merecen los hijos de Sabino Arana, campeón mundial del racismo a la altura de desechos humanos como el mismo Adolfo Hitler. No hay palabras ante el hecho de que los chicos de Bildu adopten en memoria de Floyd la misma posición final de no pocos asesinados por sus admirados terroristas etarras. Que estos mismos chicos y chicas digan que las vidas negras importan es una cosa para la que tampoco hay palabras.