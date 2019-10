Los planes del Tsunami para el 10-N

Tsunami Democràtic, organización separatista investigada por terrorismo, ha pedido a sus socios, seguidores y simpatizantes que estén alerta durante la jornada de reflexión de las próximas elecciones generales. Fieles al sesgo antidemocrático del nacionalismo, los promotores del Tsunami pretenden condicionar los comicios, convertirlos en una demostración de democracia a la manera catalanista. Todavía no han concretado las acciones que proponen para ese día y siguientes, pero no cabe la menor duda de que su propósito es reventar las elecciones con el objetivo de que los electores no independentistas desistan de votar y arrasen las candidaturas separatistas.

Subyace en los propósitos de los instigadores de la insurrección separatista convertir el 10-N en una especie de 1-O entre el plebiscito, el referéndum y el pucherazo puro y duro. Y no van a escatimar medios para intentar tumbar el operativo electoral. No son descartables en absoluto los ataques informáticos y a los colegios electorales, así como las típicas performances separatistas, gente encadenada a las puertas, gente amenazante con lazos, carteles y banderas y gente bloqueando el paso y protestando contra la democracia en España en plan pasivo agresivo.

De precedentes del separatismo como el asedio en la Consejería de Economía a una comitiva judicial, la organización del 1-O, el asalto del aeropuerto, los cortes de carreteras y vías férreas o los disturbios de las últimas semanas no sólo en Barcelona sino en las principales ciudades de la región (gracias en buena medida a la imprevisión y desorientación de los Gobiernos de turno), se puede esperar lo peor para el 10-N.

Se trata, según las mentes pensantes del Tsunami, de crear un ambiente irrespirable para quienes no sean nacionalistas, de poner en jaque y en ridículo a la Administración electoral y de obtener unos resultados aplastantes por desistimiento del electorado no separatista. La jornada de reflexión será para ellos el calentamiento. Ni que decir tiene que cuentan con la Generalidad, los medios de la propaganda y las escuelas del adoctrinamiento para lograr su propósito, una suerte de 14 de abril del 36 a mediados de noviembre de 2019.