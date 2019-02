Como Carmen Calvo no sabe mentir, pero se cree que todo el mundo es imbécil, su comparecencia para explicar lo del relator en Cataluña ha servido para aclarar que el Gobierno de la moción está con los golpistas y se afana en cumplir sus 21 exigencias para mantener a Sánchez en la Moncloa. Tales exigencias se resumen en arrasar España, destruir la Justicia y eliminar la democracia. Sólo dos personajes como Calvo y Sánchez podían conseguir que se eche de menos a otros personajes como Soraya y Zapatero.

El cambio en la acusación de la Abogacía del Estado, las constantes alusiones al indulto con el consiguiente menosprecio a los jueces, la relación bilateral con los golpistas relator mediante y otras concesiones del Gobierno al Govern están reflejadas en el documento que Torra le entregó a su colega de la Moncloa cuando la cumbre de Pedralbes, el pasado 20 de diciembre.

Ha dicho Carmen Calvo al respecto que el citado papel no es más que una cosa de los partidos separatistas, que la figura del relator no tiene el alcance que se pretende ni supone ninguna humillación. También ha llamado "ignorantes" a los barones socialistas, de momento Lambán y García Page, que están en contra de la deriva del Gobierno. Así que ha tratado de apagar un fuego y ha creado un incendio que puede tener consecuencias letales para el PSOE si el partido no es capaz de pararle los pies a Sánchez.

Pudiera pensarse que el precedente de la debacle socialista en Andalucía haría reflexionar al doctor, ahora autor de manuales de supervivencia, pero eso querría decir que piensa en algo más que no sea su propio beneficio. Está claro que ha puesto el Estado a disposición de los enemigos de España con tal de mantenerse en la Moncloa. Afortunadamente, el plan tiene un par de defectos: que lo defiende Carmen Calvo y que los separatistas son incapaces de guardar un secreto.