El terrible régimen del 155. Los funcionarios de la Generalidad están sometidos a una represión inenarrable, forzados a trabajar en medio de carteles separatistas y lazos amarillos tras una tremenda poda de cargos de confianza. Pere Aragonés, el que manda en ERC en ausencia de Marta Rovira, se libró de la purga por los pelos. Es el secretario de Economía de la Generalidad, puesto retribuido con 86.000 euros al año. Hasta hace dos días también era concejal en Pineda de Mar, pero lo ha tenido que dejar para tomar las riendas de la formación republicana y ejercer de correa de transmisión de Junqueras.

Los mejores colegas de Aragonés en el departamento de Economía de la Generalidad ya no están. El jefe, en Estremera, y Lluís Salvadó (el feminista de las tetas gordas) y Josep Maria Jové (el de la libreta "Enfocats") imputados, aunque con escaño. También Junqueras es diputado, pero no es lo mismo. En cambio Aragonés, que compartía con los antedichos reuniones de trabajo y de partido, se conoce que no tenía nada que ver con el 1-O y sus preparativos.

Puede que Aragonés fuera el hombre de Montoro o de Sáenz de Santamaría en la Consejería de Economía, el interlocutor habitual cuando Junqueras no se les ponía al aparato, un secretario para todo digno de su confianza. Sin embargo, algo ha pasado. Millo, el encargado de Mariano en el Principado, declaró en Catalunya Ràdio que este viernes podría haber novedades respecto al futuro de algunos altos cargos aferrados al despacho como percebes y acto seguido replicó Aragonés en TV3 que él ha cumplido fielmente con las obligaciones del cargo en ejemplar servicio al soberano pueblo de Cataluña.

El separatismo se viene arriba. Ardor germanófilo y vivas a Montoro. La propaganda separatista arrasa en Europa. Los jueces belgas piden más datos sobre la malversación, los británicos se lo toman con calma, los suizos no hablan y los alemanes lo están estudiando. Puigdemont para, templa y manda desde un aparthotel de Charlottenburg. No sabe si nombrar un Gobierno títere o precipitar las elecciones. Las defensas de los golpistas presos afirman que sus clientes se suben a las barbas del juez Pablo Llarena, que le están cantando las cuarenta a Torquemada y que la república continúa.

Entre tanto, el ministro Zoido ha nombrado a dos connotados políticos separatistas directores de las escuelas de Mossos y bomberos de la Generalidad. Dadas las circunstancias, lo de TV3 mejor que se quede como está. Se corre el riesgo de que Méndez de Vigo designe a Pilar Rahola directora de la cosa para garantizar la imparcialidad. Parece que lo hagan adrede. Son una calamidad, una plaga, un auténtico despropósito.