Aunque parezca increíble, Quim Torra ha logrado desacreditar todavía más el cargo de presidente de la Generalidad. Parecía imposible después del paso por la poltrona de personajes como el evasor Pujol, el inhabilitado Mas y el prófugo Puigdemont. Con tales antecesores, Torra parecía abocado a un ejercicio discreto de sus funciones, pero ha resultado ser un campeón a la hora de hacer el ridículo y pisotear la poca dignidad que le pudiera quedar al empleo de molt honorable president.

Que Torra es un peligro para la convivencia ha quedado de manifiesto con la franca conversación que mantuvo el pasado sábado con los miembros de un Comité de Defensa de la República (CDR) de Sabadell, unos alegres camaradas que plantados detrás de una pancarta exigieron al president explicaciones porque la república no rula y los Mossos habían retirado churros amarillos en centros de la escola catalana en cumplimiento de la instrucción de la Junta Electoral Central (JEC).

El mismo tipo que ignora a la oposición en el Parlament, que ataca a Inés Arrimadas en lugar de responder a sus preguntas en la Cámara, que desprecia a más de la mitad de la población de Cataluña, no tuvo el más mínimo inconveniente en acercarse a unos alborotadores y pedirles comprensión, paciencia y unidad. En cualquier sitio civilizado, las autoridades no contemporizan con quienes cortan carreteras y vías de tren, pero es que en Cataluña las autoridades se comportan como los borrokas y los CDR son autoridades.

De este modo, lo normal es que Torra se viera obligado a dar la cara ante sus muchachos, la avanzadilla de la república catalana, esas gentes que no tienen dudas en apretar a instancias de su president en pos de la independencia prometida, pero que empiezan a manifestar signos de impaciencia y cansancio. "Yo soy el pueblo", dijo Torra cuando uno de los CDR levantó un poco la voz para decir que los políticos estaban traicionado al poble o algo por el estilo.

Se dice que Torra no ha cometido ninguna ilegalidad, que no ha cruzado ninguna línea roja, que a fin de cuentas los lazos han desaparecido de las fachadas, que no ha lugar al 155. Puede ser. Viéndolo reunido con los CDR, se antoja imprescindible adoptar medidas de mayor enjundia.