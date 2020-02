Tal vez resulte un tanto exagerado decir que los nacionalistas catalanes son los herederos de Adolf Hitler, aunque personajes como Quim Torra o Jordi Pujol hayan dejado rastro escrito de su racismo y supremacismo y del odio que profesan al resto de los españoles. No hay más que recordar el artículo de Torra sobre "las bestias con forma humana" en alusión a los castellanohablantes, o aquel otro de Jordi Pujol contra los emigrantes en Cataluña en el que decía que "el hombre andaluz es un hombre destruido, desarraigado, la muestra de menor valor social y espiritual de España".

La impronta hitleriana de esas opiniones es evidente, por mucho que los demiurgos de ambos sujetos digan que están sacadas de contexto. Además, no son sus únicas expresiones supremacistas ni las únicas del nacionalismo. En absoluto. Hay para dar y tomar, se producen cada día y con espantosa impunidad. Mariàngels Vilallonga, actual consejera de Cultura, por ejemplo, considera que existe una raza catalana, especie a la que este miércoles se refirió en el Parlamento regional la alcaldesa de Vich, Anna Erra, convencida de que los "catalanes autóctonos" presentan un aspecto físico diferente a los nacidos fuera de Cataluña.

La discriminación por el origen o la lengua está a la orden del día en Cataluña y el tortuoso experimento sociológico de la inmersión lingüística no es más que una evidencia del afán uniformizador y totalitario del nacionalismo. Los líderes de la la sociedad nacionalista, aquella que sale en masa a las calles cada 11 de septiembre y que comulga con los postulados de Ómnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana, los Comités por la República, están convencidos de su superioridad intrínseca, de la bondad de sus pretensiones y de que la suya es una causa justa y además santa, a diferencia de las razones del resto de la sociedad catalana, que está equivocada, no cuenta o directamente no existe porque no es ni catalana ni es sociedad.

Para lograr sus objetivos, mezclan el odio con las mentiras, combinación de la que surgen discursos tan deleznables como el proferido el martes por Clara Ponsatí en el Parlamento Europeo, donde la exconsejera de Enseñanza fugada tras el golpe del Estado ha asegurado que Hitler se inspiró en España, concretamente en la expulsión de los judíos en 1492 para acometer el Holocausto. No contenta con ese vómito, llegó a asegurar que en la actualidad la intolerancia española se traduce en el menosprecio de los derechos de la "minoría" catalana.

Visto lo visto y a diferencia de lo dicho al principio, tal vez no sea exagerado decir que estos nacionalistas son los auténticos herederos de Adolf Hitler, quienes casi un siglo después mantienen vivas las ideas del nazismo.