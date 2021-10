Idioteces catalanistas: un resumen

El Gobierno regional de Cataluña decidió que el 12 de Octubre iba a trabajar como cualquier otro día, como si en realidad trabajara algún día. Son así de cachondos. El caso es que los miembros de ese gobiernito se reunieron como acostumbran a hacer los martes para demostrar que lo de retirar la bandera de España cuando les visitó Sánchez no fue un hecho aislado. No señor. Estos caballeretes y señoritingas son unos titanes de hacer el imbécil con los símbolos, los himnos y las fiestas de España, mientras se toman tremendamente en serio sus segadores y sardanas, sus señeras y sus fiestas regionales. Y así es como no tienen el más mínimo reparo en decir que el 12 de Octubre se celebra un genocidio, mientras que consideran que el 11 de Septiembre conmemora otro genocidio, el de España sobre Cataluña. Mentira y mentira, pero ahí van, siempre adelante, henchidos de ardor supremacista, inflamados de suficiencia y superioridad frente al resto de los españoles.

Para hacer ver que hacían algo en tal reunión, acordaron anunciar la supresión más adelante del concierto educativo con aquellos centros que separan a los estudiantes por sexos. Y tras la intervención de la portavoz y consejera de asuntos indios diciendo que el 12-O mal, muy mal, pobres indígenas, habló el consejero de Educación, Josep González Cambray (Josep Cambray según la portavoz), para contar que la escuela en Cataluña es y será "democrática, social, feminista, verde y en catalán".

Es lo que tienen algunos separatistas, que dicen la verdad aunque la verdad sea una auténtica barbaridad. O sea que la escuela es todo eso y en catalán. ¿Y el español, idioma de más de la mitad de los catalanes, qué? Pues desterrado, excluido y marginado. Prohibido. La escuela en Cataluña es, por tanto, el puro y duro adoctrinamiento separatista con toques ecos y femis y en catalán, sobre todo en catalán, y ya si eso lo de la transmisión de conocimientos, la enseñanza y tal lo dejamos para septiembre. Un fenómeno el consejero.

Va en la línea del titular de Interior, el exsocialista Joan Ignasi Elena, que en la última graduación de mossos y policías locales dijo que la policía en Cataluña estaba para velar por los derechos de los manifestantes independentistas. Los delincuentes se frotan las manos mientras mossos y guardias tienen que hacer frente a un número cada vez mayor de agresiones y atentados contra la autoridad. El Gobierno de Torra no tramitó ninguna de las denuncias de Mossos por agresiones a sus agentes. Ni una sola. De modo que los cachorros del "Apreteu!", los aprendices de terroristas de los Comités de Defensa de la República (CDR), tenían y tienen barra libre para agredir a los mossos.

Aún hay más. El distinguido Círculo de Economía acaba de emitir una larga nota en la que dice que está muy decepcionado con el Gobierno de Aragonès. Sostienen que ellos apoyaron los indultos, que saludaron con satisfacción al nuevo Gobierno separatista y que visca Catalunya siempre, pero que entre Aragonès y Colau van a llevar Cataluña a la ruina. "Podemos quedar atrapados en una espiral de irrelevancia económica, de lenta pero inexorable decadencia", alertan los prohombres y las prohembras. Y se dan cuenta ahora.

Cataluña está sumida en la miseria desde que los separatistas se embarcaron en el Procés y la llegada de los populistas de extrema izquierda al Ayuntamiento de Barcelona no hizo más que agudizar la deriva. En medio del golpe de Estado de octubre de 2017 se fueron, en menos de una semana, más de tres mil empresas, con los dos bancos catalanes encabezando la retirada. Pero durante aquellos años y esos días buena parte de los distinguidos socios de ese círculo y demás círculos de la tóxica burguesía catalana se dedicaron a dar la razón a Mas, Junqueras y Puigdemont y a quienes decían aquello de que "España nos roba" y demás vainas indepes. Debían de pensar que en una Cataluña independiente atarían los cerdos con longanizas. Que Dios les conserve la vista.