Es conocido el suceso. 21 de diciembre, Barcelona. El Gobierno celebra un Consejo de Ministros extraordinario en la Lonja de Mar. En el exterior, los Mossos contienen a los muchachos de Torra, los pacíficos CDR aprietan, como les dijo su jefe. Lanzan botellas, piedras, palos y vallas contra la policía. En una de esas cargas y descargas, un agente rural de los CDR se encara con un mosso y le dice que él está ahí para defender la república. El policía le responde: "Qué república ni qué cojones, la república no existe, idiota".

El mosso tiene razón, toda la razón. El bombero es un imbécil, un idiota en uniforme de guardabosques, funcionario de la Generalidad que no se pierde la más mínima ocasión para salir por ahí a pegar voces y arrastrar vallas, que si las calles siempre serán suyas, que si ni un paso atrás, que si los presos y tal. Y la república, en efecto, no existe, pero esa república que no es nada le va a meter un paquete al didáctico policía y no al bobochorra alborotador.

No habían pasado ni 24 horas de la secuencia cuando el consejero de Interior, Miquel Buch, anunciaba la apertura de una investigación porque, según dijo, no se puede consentir que un policía llame idiota a un manifestante. Tal argumento avala la tesis de que la república no existe, porque si existiera el expediente se le abriría por negar la realidad y no por calificar de idiota a un bípedo. Sin embargo, la astucia administrativa no cuela. El puro será por lo de la república, no por describir con precisión entomológica al bombero forestal.

El caso es que la república no existe, no, pero los nacionalistas llevan décadas en el poder actuando como si lo que no existiera fuera España, estrategia que, combinada con el adoctrinamiento escolar, la manipulación mediática y la marginación de los refractarios a la inmersión y los disidentes, explica el gran predicamento de ideas de bombero como la de que Cataluña es una nación y España no.

Esa república inexistente es la que hace y deshace en la Administración, en la escuela, en la sanidad, en la mayoría de los medios y de los gremios, sindicatos, orfeones y grupos excursionistas. Que la república no existe... Los Mossos per la República, los Mossos per la Democràcia y los Mossos de la ANC ya le han tomado la matrícula al hereje. Le va a salir más cara la frase que si hubiera quemado un retrato del Rey de la monarquía que sí existe. El problema es que tendría que haber sido Pedro Sánchez y no un pobre mosso quien dijera lo de la república y el idiota en su reunión con Torra.