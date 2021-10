La verdadera historia de ETA y Zapatero

El miércoles se cumple el décimo aniversario de la lectura por parte del etarra David Pla del comunicado en el que la banda terrorista ETA anunciaba el "cese definitivo" de su "actividad armada". Al citado individuo le acompañaban otros dos sujetos encapuchados y tocados con chapela. Los terroristas optaban por la vía institucional. Es decir, harían lo que habían hecho hasta ese momento, pero sin asesinatos y coches bomba. Otra cosa eran las extorsiones, el peso mafioso de la banda, su espesa influencia en una parte de la sociedad sin atisbo de moral y en buena parte del arco político.

A cuenta de la efeméride, periódicos como El País o el Diario Vasco, del grupo Vocento, que también edita el Abc, han emprendido una campaña para atribuir el mérito del fin de ETA como banda terrorista a José Luis Rodríguez Zapatero, Jesús Eguiguren y el exterrorista Arnaldo Otegi. En una entrevista a Zapatero y Eguiguren en el Diario Vasco, el expresidente del Gobierno asegura:

Lo primero que se me viene a la cabeza son dos ideas. La primera, que si Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi no hubieran empezado a reunirse en un caserío es muy probable que lo que sucedió el 20 de octubre de 2011 a las siete de la tarde, el día que más recuerdo de todo mi período político, no hubiera sucedido todavía. Y nadie puede saber si hoy aún continuaríamos con el drama histórico de la violencia. El diálogo entre Jesús y Arnaldo Otegi fue el principio de todo, el principio del fin.