Mariano Rajoy es un genio, un maestro de los silencios, un ingeniero de los plazos, un templario de los movimientos y un monstruo de la estrategia rodeado de lumbreras de los de quitarse el sombrero. Un humilde servidor, mera mierdecilla al sol, se postra ante el señor que maneja con guante de seda la crisis catalana. Qué habilidad en los tiempos, qué maestría en los procedimientos, qué grande el presidente.

En el sublime manejo del metrónomo, Rajoy ha metido en una trampa a Puigdemont. El tipo lleva cien días escapado y se mantiene vigente el 155, la puntita nada más que dice el presidente legítimo y en el exilio de Tabarnia, el ex preso Albert Boadella. El huido ha removido Bélgica, ha convulsionado Waterloo y quiere ser nombrado presidente de la Generalidad en Barcelona y en Bruselas. Es el transeúnte más afamado del planeta después de Assange y no sólo tiene al Estado a la espera de su próximo movimiento; es que Roger Torrent no sabe qué hacer, si cortarse las venas o pedir más tiempo a los letrados del Parlament. Terror en el ultramarinos, horror en el supermercado.

En Moncloa están sobre aviso. Confirman que al fugitivo le llegan las nóminas del Estado del pueblo pagano, que cobra puntualmente de diputado y presidente cesado. Y a su esposa la ha fichado la Diputación de Barcelona. En paralelo y a preguntas de Albert Rivera, el presidente Mariano ni confirma ni desmiente que el golpe de Estado lo estén pagando esos incautos que han puesto la bandera de España en el balcón.

Sostiene un juez de Barcelona que el golpe del 1-O se financió con los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA), pero a Rajoy no le consta y reprocha al joven Rivera que se meta más con él que con los republicanos. Señor presidente, la escuela y los medios de Cataluña se han pagado con el FLA, igual que la ANC, Òmnium y la comisión mundial por los Jordis presos. Todo ha salido del pueblo con el visto bueno de su Gobierno. No diga que no. Que se lo explique Ayllón. Todo ese rollo de Puigdemont y la Generalidad en Bruselas, la gracieta del Gobierno en el exilio, el informe de los letrados del Parlament y la República en internet lo pagamos todos gracias a usted, a su visto bueno y a su genial manejo de los tiempos, mientras los separatas muestran a la vicepresidenta de vuecencia haciendo prácticas sexuales con la candidata más votada en Cataluña, la ciudadana Arrimadas. Espabile, presidente. Trate de arrancarse.