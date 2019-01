Cambio en Andalucía. Grandes expectativas. Comienza la cuenta atrás para que la Junta empiece a bajar impuestos y crear empleos, para que desmantele la Administración Paralela, acabe con los fraudes y la corrupción, elimine los enchufes, reduzca las listas de espera, mejore la educación, permita la libre competencia, incluso en materia audiovisual, y haga, en definitiva, lo que han pregonado antes, durante y después de campaña el PP y Cs.

Juan Manuel Moreno y Juan Marín tienen ante sí un reto colosal, que es el de no incurrir en los vicios y defectos de socialistas y podemitas, no creerse los reyes del mambo y no ponerse más estupendos de lo que ya se han puesto hasta el momento. Ha llegado la hora de dar trigo y ejemplo, el momento de la austeridad, el rigor y la eficacia.

Saben lo que les espera. O deberían. Un sesgo mediático brutal más algaradas callejeras, la criminalización de VOX, toneladas de mentiras y la ridiculización más absoluta. Tendrán que gobernar bajo fuego graneado, cada asesinato de una mujer, cada violación, cada paliza será culpa de sus políticas, aunque no tengan ninguna, y de sus socios de la "ultraderecha ultracatólica". Y también cada desahucio que a la izquierda no le afecta, como cada parado y todas las desgracias. Se les va a helar la sonrisa no exenta de acomplejada vanidad con la que atienden a los reporteros folloneros que van por ahí preguntando quién vota a VOX. Así, sin complejos, como se dice ahora.

A la izquierda le salen muy fácil los chistes sobre Ortega Lara, pero se queda en blanco con los directores generales que se van de putas o de percebes pagando el pueblo. Moreno y Marín, que no les pase nada. En VOX, en cambio, ya están acostumbrados a que les llamen de todo todo el rato. Sobre Andalucía, el tópico por antonomasia, descansa el futuro de España. Los antecedentes de PP y Ciudadanos son el arenismo y el apoyo de Ciudadanos a Susana Díaz. Fueron víctimas del relato por ceder sin reparos a la presión cultural de la izquierda.