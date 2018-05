Rajoy se ha tomado el tema catalán como los estadounidenses lo de Afganistán y quiere retirarse cuanto antes dejando el terreno en manos de los talibanes, cosa que augura tiempos difíciles para los considerados colonos (no asimilados) y botiflers (pastunes traidores). La candidata de Rajoy, Elsa Artadi, ya ha dicho que los pocos altos cargos destituidos por el 155 podrán regresar a sus despachos en menos de dos semanas. Pánico entre los cuatro o cuatrocientos funcionarios que no se han puesto el lazo amarillo. Esta vez sí que van a rodar cabezas.

El presidente del Gobierno está a favor de que los partidos golpistas formen Govern, recuperen sus instituciones y se levante el artículo 155. Él sabrá por qué razón conviene a todos los catalanes que unos individuos que no han ganado las elecciones, que suman mayoría en escaños pero no en votos gracias a un sistema electoral caciquil, que vienen de pegar un golpe de Estado y no ocultan que siguen en sus trece vuelvan a gobernar, con todo lo que ello supone en medios para sus fines y revanchas.

Rajoy está en sintonía con los políticos en prisión provisional, cuyos abogados dicen que la formación de un Ejecutivo en Cataluña beneficiaría a sus clientes; con ERC, que también quiere Gobierno porque una repetición electoral podría ser funesta para sus intereses; con el PDeCAT, cuyos dirigentes son los primeros interesados en anular a Puigdemont; con Podemos, que considera imprescindible derogar el 155, y con quien sea que esté interesado en arrasar con todo, lo que incluye un amplio sector del PSOE y sin duda a sus principales dirigentes. Es más, de la CUP sólo le separa que los batasunos catalanes quieren investir a Puigdemont y él por ahí ya no pasa. Es decir, que admite un Gobierno golpista para que siga dando un golpe, pero no con el presidente Fregona. Las cosas de Rajoy.

Es más que probable que los inusitados esfuerzos de Rajoy a favor los enemigos de España y de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña tengan que ver con las magras expectativas electorales del PP en la región, que en caso de repetición de los comicios competiría con el Partido Animalista por ser el primero de los extraparlamentarios. Si Montoro no diera munición a la defensa de los golpistas, si Méndez de Vigo no hubiera hecho el ridículo con la libre elección de lengua en los colegios, si altos cargos investigados por el 1-O no siguieran en sus puestos y si realmente hubiera cambiado algo con el 155, pues lo mismo al PP no le iba tan mal en Cataluña.

La escola catalana está intacta. El sistema mediático no ha sufrido el menor daño y casi siete meses después del 155 los separatistas están a punto de recuperar sus posiciones iniciales con la connivencia del presidente del Gobierno. De las negociaciones entre Puigdemont y Junqueras para formar Gobierno autonómico de obediencia republicana se sabe que esta vez ERC asumirá el mando de los Mossos. Ténganse en cuenta al respecto que antes de proclamar la república Puigdemont estaba por convocar elecciones para evitar el 155 y fue Junqueras quien forzó la declaración unilateral.

Y todo esto, gran venganza incluida, será posible porque a Rajoy y lo que aguanta de su partido no les conviene recurrir ante el Tribunal Constitucional la delegación de voto de Puigdemont y un tal Comín, de ERC, que es lo que le ha reprochado Albert Rivera en la sesión de control de alcoholemia. Porque Rajoy no tolera la investidura telemática de un holograma, pero sí el voto de un holograma para investir a un corpóreo. De ahí que por eso y la no malversación de Montoro le haya llamado "aprovechategui" a Albert Rivera. Qué curioso. Mariano ya se expresa como Josean Nomearrepiento y boga para que haya un Govern separatista pronto. Hiede a escabechina, a purga y a pogromo. Unionistas, pónganse el casco y resígnense. Repetir elecciones es prolongar la agonía. Palabra de Rajoy.