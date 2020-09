Iglesias, vicepresidente de series

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (la paz galáctica y la sostenibilidad interplanetaria), Pablo Iglesias, también conocido como el Vicepandemias, ha solazado a sus seguidores en las redes sociales con la recomendación de una serie de televisión francesa llamada Hippocrate. Así, el 1 de septiembre nuestro amado líder emitía el siguiente mensaje en Twitter:

Acabada anoche ‘Hippocrate’. Se puede ver en @Filmin Impresiona el hiperrealismo del ambiente de hospital, pero sobre todo es una serie que habla de las contradicciones, de las grandezas y de las miserias de la condición humana. Me ha encantado pic.twitter.com/ujJ1Vq0Fuo

No es ni mucho menos la primera vez que Iglesias se expone en las redes, ya sea para contar lo que cree, lo que hace, lo que ve o lo que le pasa. En marzo de 2015, por ejemplo, dio a conocer a través del Facebook que había roto con Tania Sánchez. Ambos publicaron el mismo comunicado en sus respectivas páginas:

Ojalá no tuviéramos que escribir esto aquí. Ojalá nuestra vida privada pudiera ser sólo nuestra pero, para nosotros, eso dejó de ser posible. Ya no somos pareja; nos queremos mucho, nos admiramos, nos respetamos, somos compañeros y compartimos las mismas aspiraciones de cambio político, por las que seguiremos trabajando. Simplemente ya no somos pareja.