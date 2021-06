Arrimadas y Andalucía se sientan bien

La gira andaluza de Inés Arrimadas, que baja y sube las escaleras oficiales del Palacio de San Telmo, está siendo provechosa para casi todos. Ayer mismo la líder de Ciudadanos confirmó que estará en la plaza de Colón el próximo 13 de junio, porque la foto es la de Sánchez con los proetarras de Bildu y los separatistas, y el PP y Vox parecen haber iniciado de nuevo contactos encaminados a dar estabilidad al gobierno de la Junta de Andalucía.

Por si fuera poco, acaba de anunciarse un descenso del paro en Andalucía en el mes de abril (28.561 personas) y que Andalucía es la tercera región de España en captación de inversiones extranjeras, tras Cataluña y Madrid.

Las únicas nubes que enturbian su bonanza son las que anuncian que la presencia del PP en el acto nacional convocado por Rosa Díez, Fernando Savater y María San Gil, será muy elemental con ausencias notables entre las que se cree estarán las de todos los líderes regionales del PP, el andaluz entre ellos, y la cada vez más enconada batalla en las primarias socialistas que une a los candidatos contra la "foto de la vergüenza" (a saber si es la de los líderes del centro derecha o la de Sánchez con sus socios). Y, luego, claro está, queda Granada y su alcaldía, de la que se informó ayer.

No se sabía hasta ayer si Inés Arrimadas iría o no a la concentración porque ante la facilidad de una respuesta "Sí" o una respuesta "No", optó por la vaguedad y la indefinición. Ayer mismo hablaba de una concentración no convocada por los partidos sino promovida por la sociedad civil y dijo que asistirá a "título personal". O sea, que irá y si no quiere foto con PP y Vox tendrá que ser hábil y escurridiza.

Sin embargo, su presencia en Andalucía ha sido saludada por una nueva fase de entendimiento entre PP y Vox, eje real del actual gobierno de la Junta de Andalucía. Tras las acusaciones mutuas – La Razón ha llegado a llamar a lo ocurrido tras anunciar Vox que dejaría de apoyar todo lo no pactado de "pinza" de Abascal con la izquierda -, de incumplimientos y de intentos de derribar el gobierno de Juan Manuel Moreno, las aguas parecen estar volviendo a su cauce.

Sólo una semana después de la ruptura que alcanzó niveles de publicidad poco usuales, Vox se ha negado a apoyar una comisión de investigación sobre los contratos exprés de la Junta por el coronavirus, que fueron denunciados ante una Justicia que los consideró impropios y ha anunciado que apoyará la Ley Antifraude de la Junta, que ha valorado bien hasta el vicepresidente Juan Marín.

Es decir, se vuelve a donde solía. Eso sí, en el texto de la Ley Antifraude, cuenta el diario de Planeta, se han incorporado bastantes artículos pertrechados en Vox, sobre todo el reparto de los 1.109 millones del Gobierno para autónomos y pymes y los 13 millones en ayudas a feriantes. Queda pendiente la retirada de subvenciones a las asociaciones que están detrás de la violencia de género.

Ahora la Junta tendrá que conversar con Vox para que respalde la ley del suelo y la simplificación administrativa que incluye y la Ley de Salud Pública que fueron devueltas a la Junta por la abstención de Vox.

Respecto al asunto del anticipo electoral en Andalucía que Vox apoya, la Junta ya anunció ayer la fecha del 27 de noviembre de 2022, que ya se verá, y el mismo Pablo Casado aportó ayer su grano de arena a la estabilidad del gobierno andaluz confirmándola sin duda alguna. Pero tal apoyo no puede confirmar qué plan va a poner en marcha el PSOE tras las primarias del 13 de junio, mismo día de la concentración de Colón.

Los únicos que aparecen como asuntos no deseados en Andalucía son el incremento de casos por coronavirus y el nivel de agresión en las primarias del PSOE. Aunque el aumento de casos por covid es moderado, hace pensar en que la "desescalada" deberá ser más lenta y cuidadosa - la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido ayer por quinto día y se situaba en 176,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 3,5 puntos más que la registrada el lunes y 11,9 más que la registrada el martes pasado. -, y así se ha anunciado.

En cuanto a las primarias del PSOE, sus candidatos, Susana Diaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro, se envuelven en la foto de Colón, pero tienen tiempo para asestarse mandobles como el de llamar machistas al PSOE nacional – la trianera dixit -, porque no entiende que ella, que gana elecciones, tenga que ser "renovada" salvo por el influjo de los "machistas" de Ferraz.

En términos textuales recogidos por Europa Press: "A los que han perdido elecciones se les ha permitido seguir" y por qué a ella no si ganó las elecciones, "¿porque soy mujer?", se preguntó. Y concluyó: "Nunca desde que llegué a San Telmo he perdido unas elecciones, y el PSOE-A ha ganado en Andalucía todas las citas con las urnas convocadas".

Por su parte, Juan Espadas, desarbolada o casi su propuesta de cuestión de confianza a Juan Manuel Moreno, se hizo la foto ayer con el patriarca del clan Toscano, Quico Toscano, alcalde perpetuo de Dos Hermanas, principal apoyo político de Pedro Sánchez en Andalucía. Curiosamente afirmó que no era el candidato de Ferraz, como martillea una y otra vez su vieja amiga Susana Diaz.