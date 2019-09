Pedro de Tena

Insomne permanezco desde que supe hace unos días que Pedro Sánchez no dormiría por las noches si hubiera aceptado las imposiciones de Podemos y el dúo patógeno que los está llevando por la calle de la amargura. Tal historia para no dormir me ha causado un afán por contar los 26,8 millones de zombis electorales que hubiera cantado el viejo poeta fluyendo como la leche de la ubre caliente de la gran vaca roja y gualda. Mutatis mutandis, claro. Ha sido entonces cuando mis resonancias cristianas me han llevado a consolar al desvelado mediante la composición de una nana, si no original, cuando menos bienintencionada.

Duerme, duerme, Pedrito, que Pablito está penando, Pedrito. Has conseguido que Podemos haya sido contaminado por el desconcierto, infame desde luego, de Galapagar y que la poderosa pareja, antes carismática, se haya desnortado. Su organización está troceándose como el caso de los ERE y los incautos indignados que les apoyaron vuelven la mirada a las otras castas, porque para castas mejor lo conocido. Por si fuera poco, has demostrado con la precisión de un Pitágoras que un hemiplagiario, o casi, es mucho más astuto que un coletas con éxito oratorio pero borrego torpe en malas artes políticas. Ni siquiera ha voceado que tú parecías dormir bien cuando le ofreciste tres ministerios y un trono para su reina. Así que, duerme, duerme, Pedrito, que tu izquierda está expiando, Pedrito. Y te va a traer ricos votos para ti, y te va a traer un gobierno para ti.

Duerme, duerme, Pedrito, que Casado está sudando, Pedrito. Si está sudando es porque tú has perpetrado la descomposición de la derecha que erigió José María Aznar y su discurso liberal-conservador y la has infectado con el virus del todo vale y todo vale lo mismo. Está enderezando el entuerto heredado de Rajoy, pero no tiene tiempo. Gran jugada la tuya ésta de unas nuevas elecciones que le obligarán a restar antes que a sumar por tu dominio de las teles, del presupuesto nacional, de los black fridays monclovitas y electorales de todos los viernes que nos quedan hasta el 10 de noviembre y de su volcán interno, su particular infierno. Así que duerme, duerme, Pedrito, que el PP no está sumando, Pedrito. Y te va a traer ricos años para ti, y te va traer un Gobierno para ti.

Duerme, duerme, Pedrito, que Rivera está oscilando, Pedrito. Ha pasado en un pispás del contigo nunca jamás al contigo con condiciones y ha pasado de ser cómplice de la tela de araña andaluza y otras telas del telón a gobernar con la derecha o la izquierda, según beneficios no declarados, eso sí, dejando la Tabarnia original, y la amada Cataluña en manos de los de siempre. Ya no tiene votos en el Norte duro y no parece poder conservar todos los demás en el resto de España. Sumabas con él para obtener mayoría absoluta, pero ni tú te declaraste ni él dijo que sí ni que no, sino todo lo contrario. Y como las voces de las sibilas hermenéuticas las controlas tú, pues duerme, duerme, Pedrito, que Albert te va a traer ricos sufragios para ti, y te va a traer un gobierno para ti.

Duerme, duerme, Pedrito, que Santiago está achicando, Pedrito. Eso ha sido no del todo gracias a ti, pero has enredado en ello debido a tu habilidad para atar cordones sanitarios, cordones que apretaron sus demás del trifachito que ya ni se menciona. No hace falta. De recién nacido es no ser precavido y no lo ha sido. Tú lo hiciste visible y tú lo estás haciendo invisible. Cierto es, a veces, que lo pequeño es hermoso, pero es pequeño. Por mucho que se esfuerce, no es lo mismo la 1, la 2, la 3, según, la 4, la 5, la 6 y las demás territoriales donde mandas, que el tuíter y demás mecanismos reticulares. Por eso, duerme, duerme, Pedrito, que Santiago te va a traer lindos mutis para ti, y te va a traer un gobierno para ti.

Duerme, duerme, Pedrito, porque los Urkullu, los Junqueras, los Puigdemont y los bilduetarras de Otegui no te causan ni quieren causarte insomnio. Contigo en el machito están satisfechos porque su nación de naciones y tus ambigüedades, cuando no tus Gobiernos conjuntos como en Navarra y otros puntos de España, les han susurrado que todo lo que no seas tú será peor para sus afanes contra la nación común. Debes por ello dormir, dormir, Pedrito, que no te darán dulces votos en las urnas, pero te sostendrán con caros votos cuando lo necesites, Pedrito.

Y si no te duermes y viene el sano diablo democrático y zas, te come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapúm, es que los españoles estamos trabajando, trabajando duramente, sí, trabajando libremente, sí, y todavía tenemos una pizca de esperanza, sí.