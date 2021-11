Juan Espadas, ¿un Juanma Moreno para la izquierda?

Juan Espadas ha sido un hombre prudente y precavido desde sus comienzos en la militancia socialista. Fíjense si lo fue que, a pesar de haber nacido en 1966 no se afilió al PSOE hasta 1997, a los 31 años y 25 años, después de morir Franco, a pesar de que su padre, ordenanza de la Junta, era un socialista de toda la vida. Hasta entonces estudió Derecho, se casó, equilibró sus finanzas familiares y poco a poco se acercó inicialmente…a la Junta, no al PSOE.

La primera vez que se presentó a unas elecciones fue como candidato socialista a la alcaldía de Sevilla frente a Juan Ignacio Zoido, que lo barrió. Ya comenzó ahí su parecido con Moreno, que cuando llegó a Andalucía de la mano de Rajoy, comenzó a perder escaños de un modo torrencial hasta llegar a los 26 que obtuvo en 2018, la mitad que Javier Arenas que ascendió a los 50 diputados por vez primera en la historia del PP andaluz.

Es cierto, otro parecido con Moreno, que el PSOE de Sevilla que legó el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín fue calamitosa y que no tuvo tiempo para regenerar prácticamente nada. Por si fuera poco, desplazó de la candidatura a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ahora encumbrado por Pedro Sánchez, que fue sacrificado por José Antonio Griñán en el altar de la conveniencia y el cainismo interno. Susana Díaz, su entonces amiga, odiaba a Alfonsito.

Pero fue el PP, no Espadas, quien dio al PSOE la alcaldía de Sevilla en 2015, sin mayoría absoluta. Durante este tiempo, Espadas ha gestionado con división de opiniones un Ayuntamiento como el de Sevilla, plaza mayor, del que por fin se va a ir pronto dejando un hueco sin posible relleno en el corto plazo. Tuvo la suerte de un PP dividido e irresponsable y ni aun así logró una mayoría suficiente. Le tocó jugar con Podemos y Ciudadanos. De ahí su leyenda de moderación a derecha e izquierda.

Pero en la batalla municipal no es comparable a Juan Manuel Moreno Bonilla, que nunca ha competido en ese terreno. Donde puede establecerse una relación entre ambos es en la política regional. Cuando llegó Bonilla procedente del ministerio de Sanidad de Ana Mato, no paró de perder votos y escaños hasta 2018 y en dos elecciones sucesivas.

De los 1.567.000 votos en números redondos que consiguió Arenas en 2012, el PP pasó a 1.064.000 en 2015, ya con Moreno Bonilla en el machito. O sea, se dejó 500.000 votos por deméritos ajenos, cierto, pero los perdió netamente porque el PSOE no aumentó sus votos sin que perdió también otros 120.000 en las mismas elecciones.

En 2018, Moreno Bonilla volvió a perder otros 250.000 votos más, repartidos entre Vox, sobre todo, y Ciudadanos. Pero Dios vino a ver al PP andaluz que, con 26 escaños y el peor resultado del siglo XXI en las urnas, se encaramó a la presidencia de la Junta gracias a Vox, sobre todo, y a Ciudadanos.

Espadas, que no tiene aún referencia factual alguna en resultados electorales andaluces, lleva camino demoscópico de perder las elecciones en febrero – 28 F, Día de Andalucía se ha anunciado – si no es capaz de conjurar el adelanto electoral al que él mismo invita al proclamar que no permitirá la tramitación de los Presupuestos Andaluces para 2022.

De momento, deberá superar los 33 escaños que logró Susana Díaz en 2018 y recuperar los 400.000 votos que el PSOE perdió entre 2015 y 2018. Pero no hay optimismo posible porque no sólo es en Andalucía donde se abierto el boquete, sino que lo es en todo el socialismo español, desgarrado por una gestión antisocial (recibo de la luz, impuestos, educación especial, inmigración y demás), por su intoxicación del género feminista y por su irreversible ligazón a los partidos separatistas, e incluso a Bildu.

En su corral, las tensiones van a ser evidentes de aquí a diciembre. Espadas, que ha instalado en su Ejecutiva regional un sevillanismo descarado (un 33 por ciento) cuando no ha sido capaz de hacer de Sevilla algo parecido siquiera a la Málaga del PP de Francisco de la Torre, que no es el de Bendodo ni Bonilla, deberá sufrir las presiones provinciales en congresos críticos en varias agrupaciones, algunas de las cuales pueden quedar electoralmente desmotivadas.

Para salir del círculo infernal y vicioso del PP post Juanma, Espadas debería contar con un Vox de izquierdas, que lo auxilie y sea su amuleto de la suerte, algo que salvó al PP andaluz de la quema. Aun sacando uno de los peores resultados de la historia, la irrupción de Vox en el panorama andaluz, no sólo le libró de la dimisión, sino que lo hizo presidente de la Junta de Andalucía.

Pero a su izquierda todo es mohína. Podemos está hecho un cisco. IU está hundida. Teresa Rodríguez está fuera de juego y Errejón erre que erre dividiendo más. Si ese conglomerado ya perdió votos, aunque pocos ciertamente, desde 2015 a 2018, ahora los vaticinios son funestos. Y Ciudadanos, aunque decidiera apoyarlo si pudiera, está más bien cadáver.

O sea, que Espadas no tiene un Vox que le aporte baraka política. Y sin ello su destino puede parecerse al que hubiera tenido Moreno Bonilla de no haber puesto a Vox en su vida, cosa que ha reventado ahora por n ser agradecido. Una derrota en 2022 será terrible porque consolidaría las reformas de centro derecha en Andalucía y comenzará a sublevar los ánimos del pato interno. Otro descalabro más en el futuro sin la suerte de un Vox a su izquierda, sería fatal.