La extraña encuesta y la cautela de Juanma Moreno

En la etapa de Juan Manuel Moreno al frente del PP andaluz, todo ha sido un traspiés tras otro. Después de la victoria electoral de Javier Arenas en 2012 y sus 50 diputados, en elecciones de 2015, el PP, ya bajo su presidencia, bajó a 33 escaños. Cierto es que en el intermedio, el PP resultó dividido por una espantá aún no explicada del campeón de Olvera dejando a su partido dividido en dos, división resuelta aparentemente por dedazo de Mariano Rajoy a favor de Moreno.



En los comicios de 2018, Juan Manuel Moreno sacó el peor resultado electoral desde la década de los 90, bajando hasta los 26 escaños. Pero en ese momento, el crecimiento de Ciudadanos hasta los 21 diputados y la irrupción inesperada de Vox con 12, permitió el milagro o la baraka de que alguien que iba bajando y bajando sin límites y ya sin padrinos nacionales, de pronto se convirtiera en el primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía.



La encuesta de Gad3 conocida ayer es una encuesta extraña. Lo es porque supone una inversión acelerada de las expectativas electorales del PP que, aunque ya venían siendo pronosticadas levemente por otros sondeos, supone incluso superar el récord de los 50 diputados conseguidos por Arenas hace casi diez años.



Incluso en los sondeos oficiales de la Junta, se detectaban los movimientos hasta ahora conocidos. Una subida del PP, nada revolucionaria, logrando un empate técnico con el PSOE, el descenso acentuado de Ciudadanos, la crisis de izquierda comunista radical y el incremento notable del apoyo a Vox.



En el último Barómetro de la Junta, de octubre de 2020, esto es, hace seis meses, la estimación de voto daba como resultado que el PP estaría en 40 escaños, 10 por encima del PSOE. Ciudadanos bajaba de los 21 actuales a 13. Los comunistas, ya desunidos, perdían 5 escaños y Vox subía de los 12 que disfruta hasta los 15.



Tres meses después, en diciembre de 2020, ABC difundía una encuesta de Data Estudios que daba una subida inferior al PP, hasta los 35 escaños, número que le permitía vencer al PSOE que sólo obtendría 30. Vox experimentaba una subida grande, hasta los 18 escaños mientras que Ciudadanos notaba su quebranto bajando de los 21 actuales a los 11 y los comunistas radicales apenas experimentaban el coste de sus crisis, pasando de 17 escaños a 15.



La última encuesta conocida, de Deimos para Granada Digital y otros medios, de hace menos de un mes, concedía nuevamente la victoria al PSOE que podría llegar hasta los 40 escaños seguido por un PP que alcanzaba los 34. Vox subía aún más, hasta los 19 escaños, Ciudadanos veía reducida su representación a 7 escaños y los comunistas divididos bajaban a 13 escaños en conjunto (sumando Podemos y los “Anticapis” de Teresa Rodríguez).



Resumiendo las tendencias parecían deparar un empate técnico entre PP y PSOE, con pocas diferencias, y un descenso de todos los demás, muy pronunciado en el caso de Ciudadanos, excepto Vox cuya subida prometía ser muy llamativa.



La encuesta de GAD3 publicada rompe las líneas básicas de ese modelo. El PP batiría el récord de Arenas de los 50 escaños llegando hasta los 53 en la parte alta de la horquilla. O sea, que Juan Manuel Moreno estaría a punto de lograr la mayoría absoluta.



Por su parte, el PSOE de Susana Díaz se queda encerrado en los 33 escaños, sin subir ni bajar. El “castañazo” de Ciudadanos sería monumental bajando de los 21 diputados a sólo 3. Los comunistas radicales de Pablo Iglesias (Podemos + IU), sufrirían un descalabro histórico quedando en 4 escaños de los 17 que obtuvieron en 2018 y los “anticapis” de Teresa Rodríguez lograrían entrar en el nuevo Parlamento con 1 escaño. Vox subiría mucho pero sin acercarse siquiera a los 20 escaños quedando en 17, cinco más que en 2018.



En este horizonte, el centro derecha sería el gran ganador de las futuras elecciones de cumplirse el vaticinio demoscópico. El PP podría gobernar incluso en solitario con el apoyo externo de Ciudadanos o de Vox o de los dos o de ninguno. La izquierda entraría en una crisis de profundidad abisal porque ningún gobierno, ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos, sería posible.



¿Por qué es extraña la encuesta? Porque da la impresión de que todos los desastres electorales de los demás partidos parecen beneficiar exclusivamente al PP. Dado que el PSOE conserva sus 33 escaños, no resulta beneficiado por el traspiés de los comunistas en ninguna de sus versiones. O sea, que estos votos parece que irían igualmente al PP e incluso a Vox.



Por otra parte, los votos perdidos por Ciudadanos, muchos, parecen irse de manera general al PP si bien alguno podría ir igualmente a Vox. De ese modo, el PP subiría 17 puntos porcentuales de apoyo electoral y Vox subiría 3. Por el contrario, el PSOE se mantendría en el 27 por ciento. Los 9 puntos perdidos por los comunistas parecen reorientarse al centro derecha, algo que no resulta tan normal como que los 13 que pierde Ciudadanos se reubiquen en el centro derecha.



Le encuesta de GAD3 ya ha sido acusada de “tezánica” por algunos comentaristas de la especializada web Electomanía, más que nada porque pueden sacarse tres consecuencias naturales: Que el PSOE debe acelerar el proceso de sustitución de Susana Díaz, que el Podemos de Pablo Iglesias está en las últimas y que Ciudadanos ni siquiera tiene la oportunidad de jugar al centro izquierda. O sea, es voto inútil.



Cuando Moreno acaba de perder Sevilla a manos de la dirección nacional, es una carambola tan perfecta que apenas pueden creer los escépticos. Que dijera ayer que parece que hay un flujo desde el voto PSOE hacia el granero del PP, no casa con los datos, a menos que exámenes más detallados lo revelen.



Tal vez por eso, y por otras cosas, claro, Juan Manuel Moreno no quiere anticipar las elecciones por ahora. Ni es tiempo de megáfonos, ni es tiempo de elecciones. Es tiempo de vacunas, repite. Exactamente lo mismo que dice Susana Díaz y exactamente lo contrario que dice Vox.