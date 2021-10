La alcaldesa de París y el "accidente en la Historia" de PP y Cs en Andalucía

En pleno debate sobre el Estado de Andalucía, Anne Hidalgo, alcaldesa de París de origen español y andaluz y candidata socialista a la presidencia de la República Francesa, ha expuesto su curiosa filosofía de la historia al decir que el actual gobierno PP-Ciudadanos no es más que un "accidente" en la Historia, de donde cabe deducir que lo sustancial de la historia andaluza es un gobierno socialista.

En una entrevista emitida este miércoles en 7 TV Andalucía y recogida por Europa Press y en una de sus primeras declaraciones tras su proclamación como candidata a ocupar el Elíseo, dijo que lo que hay en Andalucía es un gobierno de la derecha y de la extrema derecha, que le duele que el PSOE no gobierne, pero que todo va a cambiar porque el gobierno de Moreno y Marín no es más que "un accidente de la historia" con ideas "que no son de hoy".

Por si fuera poco, consideró a Pedro Sánchez un ejemplo para las políticas que quiere aplicar en Francia. "Estamos en 2021", la juventud y las mujeres tienen "derechos", y "estamos en países avanzados, comprometidos con el cambio climático, con temas de igualdad y democracia, y esto es lo que tiene que vencer".

En el Parlamento andaluz, seguía el debate sobre el estado de la comunidad que ha dejado algunas cosas más claras. Una, que tanto al PSOE como a PP y Cs les interesa mantener la incertidumbre sobre si habrá o no por fin acuerdo presupuestario. Tras una semana de tensión, ayer ambos grupos se intercambiaban prendas bajo la forma de resoluciones aprobadas mutuamente en el debate, lo que parece indicar que la puerta no se ha cerrado del todo.

La Razón y ABC destacan que el gobierno de Juan Manuel Moreno ha aprobado la mitad de las propuestas de resolución que presentaron los socialistas que, tras una primera sesión muy crítica y descalificatoria del gobierno de la Junta, moderaba ayer sus intervenciones dejando entrever que todavía podría evitarse el adelanto electoral, algo que da mucho miedo en el PSOE andaluz y con razón, según las encuestas disponibles.

Sin embargo, de las 35 propuestas de resolución de Vox PP y Cs sólo aprobaron 3, sobre autónomos, fomento de empleo y otra referida a la sanidad, desde acabar con las listas de espera a la equiparación salarial de los sanitarios con la media nacional. Ninguna sobre la Memoria Histórica, ni sobre el islamismo y el nacionalismo derivados de Blas Infante y la falsa identidad andaluza, ni de la devolución de competencias al Estado en Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público.

PSOE-A, Unidas Podemos y Vox rechazaron la reforma de la financiación de Moreno y Marín. Vox, empero, ha aprobado la resolución que apoya sin fisuras la política fiscal actual de la Junta.

En definitiva, 106 de las 175 propuestas de resolución presentadas por los grupos fueron aprobadas en el Parlamento andaluz con la siguiente distribución: 33 procedían de Cs, 32 del PP-A – socios de coalición como es sabido -, 21 de Unidas Podemos, 17 del PSOE-A – todas las cuales fueron votadas por Unidas Podemos -, y sólo 3 de Vox. Como puede deducirse, Vox ha subrayado su profunda "decepción" de Juan Manuel Moreno. "Hemos salido con una profunda decepción. La conclusión es que el Gobierno de Juanma Moreno sigue abrazado a las políticas de la izquierda", ha afirmado Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en una nota oficial.

En ella advierte que no van a votar los presupuestos porque "habíamos venido con la intención de cambiar las políticas en Andalucía, pero PP y Ciudadanos han querido seguir con las mismas políticas socialistas". Para él, el PP se abraza al PSOE y a un muerto, como Ciudadanos. Y, por si fuera poco, no cumple lo que acuerda, pacta y firma.

Mientras Juan Manuel Moreno advertía al PSOE que "errará" si no apoya el Presupuesto andaluz para 2022 y trataba de identificar el posible no a los presupuestos en las imposiciones de un Pedro Sánchez que le ha recortado la libertad a un Juan Espadas cautivo de Ferraz.

Con la mano derecha, el portavoz popular José Antonio Nieto animaba a Vox a apoyar los presupuestos para 2022, a pesar de que, ha reconocido, algunos de los acuerdos firmados con Vox no se puedan cumplir. Agradecía el apoyo de Vox en los presupuestos anteriores, pero precisó que algunos acuerdos firmados por Juan Manuel Moreno con Vox o no son competencia de la Junta, lo que deja sin explicación por qué se firmaron.

Juan Manuel Moreno, más duro con Vox, advirtió a la formación de Santiago Abascal que si no apoyan los presupuestos andaluces, dejarán Andalucía en manos de la izquierda radical, estrategia habitual del PP y de Ciudadanos.

Previamente, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, había dicho que, si para el 3 de noviembre, cuando está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto de Presupuestos de 2022, alguno de los puntos de dichos acuerdos no se habían cumplido, Vox presentaría una enmienda a la totalidad de las cuentas andaluzas "el 4 de noviembre".

¿Qué puede pasar en Andalucía en la que el clima preelectoral ya es reconocido por todos los actores? Para analistas muy próximos al PSOE, las elecciones están más cerca y señalan ya la fecha de febrero o marzo para su convocatoria. Destacan además que, aunque PSOE y PP siguen coqueteando, es Vox quien ha dejado claro que el partido se ha acabado.

El PSOE y el PP están en medio de la vorágine de los congresos provinciales y/o regionales. El PSOE tendrá difícil explicar a su público y a los comunistas por qué apoyaría los presupuestos de la derecha si quiere ganar las elecciones. Juan Manuel Moreno tendrá difícil explicar por qué acepta el apoyo de la izquierda socialista si su gobierno es el del cambio. Vox tendrá quehacer frente a una ofensiva propagandística en su contra de todos.

Juan Marín, el todavía líder de Ciudadanos, es el único al que le viene bien el actual embrollo presupuestario porque quiere retrasar una convocatoria electoral que puede ser el acta de defunción de su partido, que va a perder como mínimo dos tercios del grupo parlamentario y seguramente mucho más. Es más, seria partidario de una prórroga de los actuales presupuestos antes que ir a elecciones, algo que tampoco desea la izquierda comunista cuarteada y enfrentada.

Si finalmente hay enmienda a la totalidad por parte del PSOE, los diferentes comunismos y Vox, el proyecto de Ley será devuelto al gobierno andaluz de Moreno y Marín. En ese momento se verá si el PP, al que le interesa el adelanto electoral, algo que ha reconocido incluso el portavoz parlamentario José Antonio Nieto, muy ligado a Génova, 13, es capaz de enfrentarse a su socio, Ciudadanos cuya cúpula no quiere someterse al examen ciudadano.

Para que no la hubiera, debería ser el PSOE quien optara por las enmiendas parciales dejando tramitar los Presupuestos de la "derecha", una opción que va a ser bien vista por Ferraz ni es bien vista por mucha militancia socialista que advierte que eso significaría dar por perdidas ya las elecciones de 2022 y arruinar la tesis de la alcaldesa de París de que el gobierno de PP y Cs es un "accidente".