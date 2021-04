El final de la propiedad privada, de la familia y del dinero ha estado siempre entre las aspiraciones utópicas de los socialismos, tanto el comunista como el libertario. Que ahora el PSOE de nuestro largo caballero Sánchez insista en la desaparición física del dinero no es ideológicamente nuevo y, por si fuera poco, incrementa el poder del Estado sobre cualquier transacción y su información sobre cómo usamos nuestros recursos esenciales para la vida. Un pasito más hacia la dictadura aunque no se la llame así, porque no mola.



Pero en realidad en Andalucía hemos sido testigos, y víctimas, privilegiados de la desaparición de nuestro dinero. Me voy a referir sólo a algunos casos asombrosos. No, no es que el dinero salga de unos bolsillos y vaya a otros, algo habitual en todo tipo de las corruptelas perpetradas por algunos partidos políticos. En Andalucía, porque ha sido el partido del gobierno durante casi cuarenta años, el PSOE ha trasvasado dinero de las arcas públicas a sus bolsillos en infinidad de ocasiones y casos denunciados. Citaré, para no repetir alusión a los ERE, la formación y otros, un ejemplo que me tocó investigar: El caso de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, Esta empresa tenía una cuenta en un banco y los intereses de dicha cuenta aparecieron abonados en una cuenta del PSOE. Jamalají, Jamalajá. Pero el dinero no desaparecía sino que pasaba de unas manos a otras.



Fue el PSOE de Cádiz el que inventó la desaparición del dinero. Todo un arte. En este caso, el dinero no era público sino que era del público, dinero de la Caja de Ahorros de Jerez. Esta entidad concedió un préstamo a Manuel Chaves y treinta y un dirigentes socialistas gaditanos en partes alícuotas que sumaban la cantidad de 20 millones de pesetas. Al parecer, esos millones iban destinados a financiar la construcción de la sede provincial del partido en Cádiz capital.



Pero, oh milagro, el dinero y los préstamos desaparecieron del circuito informático de la Caja de Ahorros y la cantidad fue disimulada como quebranto neto de la entidad. Ni Chaves ni ninguno de los demás dirigentes del PSOE gaditano pagaron nunca sus pólizas aunque finalmente se supo cómo había escamoteado el dinero de la contabilidad oficial de la Caja. El caso sigue impune y, pese a que PP e IU, cuando Javier Arenas y Luis Carlos Rejón eran sus líderes, lograron aprobar sendas comisiones de investigación para los dos casos citados, también el referido de EPSA, el PSOE lo impidió y hasta hoy. Ambos casos fueron investigados por mí y jamás nadie interpuso una querella contra mi persona ni contra mi entonces periódico, El Mundo.



Viene esto a cuenta de una nueva desaparición de dinero ocurrida en la Junta de Andalucía cuyos responsables son, de nuevo, los socialistas andaluces que gobernaban entonces. Ahora, el salto cuantitativo se convierte en salto cualitativo. Ya no hablamos de 20 millones de pesetas sino de 25 millones de euros. La desaparición tuvo que ser reconocida por Susana Díaz, entonces presidenta andaluza. Se había descubierto un agujero de 25 millones de euros en la ya archifamosa Agencia Idea. El dinero salió pero no se sabía a quién fue a parar ni por qué ni para qué. El caso se trasladó al juzgado de los ERE para su investigación.



Hace muy poco, la Junta, ahora gobernada por PP y Ciudadanos, ha tenido que reconocer que el dinero ha desaparecido. “Tras la investigación realizada por la Dirección Económico Financiera de la Agencia (IDEA), no ha sido posible identificar las partidas que componen el total de los 25.720.328,39 euros indicado, por carecer de la suficiente información sobre la composición de dicho sumatorio", ha informado. Esfumado, desvanecido, evaporado.



Dos corolarios. Uno. ¿Cómo nos va a sorprender que el largo caballero de la Moncloa quiera hacer desaparecer el dinero físico de la vida española? Además del increíble sueño marxista de que la vida humana consista bajo el socialismo en pescar, cazar, criar ganado y criticar (una retro utopía casi neolítica en la que el dinero no haría falta), está la pericia de un partido que ya ha practicado con la disipación misteriosa del dinero ajeno.



Dos. Cuando Sánchez repite una y otra vez que el único partido corrupto de España es el PP debe invadirnos la risa floja. Y eso que el Supremo aún no ha ratificado la condena de Chaves, Griñán (dos presidentes nacionales del PSOE) y 17 ex altos cargos de la Junta más, a inhabilitaciones cuantiosas y penas de bastantes años de cárcel para la mitad de ellos



Y el dinero, todo, oigan, sigue desaparecido. O sea.