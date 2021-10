PP, Cs y Vox siguen reduciendo impuestos en Andalucía

Cuando una olla de agua se calienta, antes de entrar en ebullición comienza a echar humo. A mediados de octubre y tras el aviso de Macarena Olona en Sevilla de la intención de entrar en San Telmo tras las futuras elecciones, la olla electoral andaluza ha hecho lo propio.

Coincidiendo con el hachazo presupuestario a Pedro Sánchez, PP y Cs han renovado sus votos de coalición y advierten a Vox que su destino es el "banquillo", nada inocente vocablo. Pero juntos, eso sí, aprueban una nueva merma de los impuestos en la tierra.

El PSOE zigzaguea en lo que iba a ser un apoyo negociado a los presupuestos de la Junta y el comunismo no levanta cabeza. Ahora, Teresa Rodríguez, látigo de privilegios de la casta sufre el ataque de una prebenda parlamentaria en vivienda. Unidas Podemos exhibe acefalia y huye de Yolanda Díaz como del agua caliente. Por ahora.

Sánchez echa una mano (al cuello) de Espadas

Mientras PP, Ciudadanos y Vox aprobaban ayer seguir con la tramitación de nuevas rebajas fiscales que no han gustado nada al PSOE y a Unidas Podemos que ya ha pronunciado su discurso habitual, que tal reducción fiscal favorece a los más ricos, "ahorran a los ricos muchísimos millones de euros". Eso se ha oído decir a un diputado socialista.

Se trata de las leyes de Tasas y Precios Públicos y de Tributos Cedidos, que continúan su tramitación parlamentaria con el respaldo de PP, Cs y Vox. Ha respondido el consejero de Hacienda, Juan Bravo, defendiendo, recoge La Razón, que con la Ley de Tasas quedan reguladas 50 figuras impositivas tras 30 años de vigencia de la anterior y señaló que "es un proyecto técnico y no político". Pero Marín y Bendodo, menos técnicos, definieron que estas normas pretenden "dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos".

El Mundo lo resume: "Pagar la hipoteca o el alquiler, tener o adoptar un hijo o apuntarle a una academia para reforzar la enseñanza de algunas asignaturas traerá (más) cuenta en Andalucía a partir del momento en el que entre en vigor la nueva Ley de Tributos Cedidos", cuya tramitación se aprobó ayer. 300 millones de euros se quedarán en el bolsillo de los andaluces, no de la Junta.

Pero las coincidencias han hecho perpetrar una faena deslucida a Juan Espadas, El mismo día, Pedro Sánchez anunciaba que Andalucía, a pesar de ser más pobre, de tener más habitantes y de necesitarlo mucho más, seguirá recibiendo menos dinero para inversiones que Cataluña.

Dicho en román paladino, a Sánchez se le nota mucho que su gobierno depende de los votos separatistas catalanes, fundamentalmente, razón por la cual tiene que ceder dinero en los Presupuestos Generales del Estado. Juan Espadas resultó cogido a contrapié y ante la hipótesis de un anticipo electoral a principios del año 2022, su posición es delicada.

Marín se duele de los picotazos de Olona

Sabido es que Juan Marín tiene poderosos enemigos externos, sobre todo Fran Hervías que teje su telaraña desde el PP, pero con hilos andaluces de Ciudadanos. Pero ayer Marín se puso nervioso tras la visita de Olona que, como Iván Espinosa de los Monteros, lo dio por electoralmente muerto. Por ello, Marín exigió que salgan de la oscuridad los enemigos internos de su candidatura y que den la cara.

Pero Marín hizo más. Dejó claro que el plan de la coalición de gobierno PP-Ciudadanos tiene vocación de futuro en Andalucía. Es más, añadió que su idea del futuro es que Vox siga en el banquillo (no el de los acusados sino el de los suplentes, pero no matizó) y no en el gobierno de la Junta. Para que tal cosa ocurra, sería preciso que Ciudadanos y el PP obtuvieron entre ambos mucha mayoría, casi la absoluta, lo que hoy por hoy parece imposible.

Más lejos llegó. Recoge La Razón que Marín calificó de política radical de "extrema derecha" a que defiende Vox. Y puso dos ejemplos. Primero, que Vox devolverá a los menores migrantes no acompañados a sus países de origen. Segundo, que acabará con los derechos "adquiridos" de colectivos como LGTBI. Por si no era suficiente, añadió que el objetivo de Vox era radicalizar a los jóvenes y que Olona había insultado y despreciado a otras fuerzas políticas.

Teresa Rodríguez queda como La Chata de Cái

La Chata de Cái era, en realidad un torero gallego que lidiaba bueyes cuando en Cádiz había toros en el siglo XIX. Hay carteles que lo atestiguan. Muy mal debió quedar un día para que su faena pasara a la historia con la expresión "quedar peor que la Chata de Cái".

Mientras a José María González, Kichi, le está cayendo encima el vendaval de los carnavales, a los que quiere cambiar sacar de febrero por razones de Covid indignando al gremio, Teresa Rodríguez ha sido cogida in fraganti en uno de los enjuagues de dietas parlamentarias. Por eso lo de La Chata de Cái.

El tema ha salido como consecuencia de un informe de la Intervención General del Parlamento que ha dejado claro que Adelante Andalucía utilizó 19.287 euros del grupo parlamentario para pagar el alquiler de dos pisos en Sevilla y un local de Huelva utilizados como vivienda u oficina por diputados afines a Teresa Rodríguez, hoy no adscritos al grupo Adelante Andalucía que ha quedado en manos de IU y Unidas Podemos.

El problema es que los diputados cobran dietas mensuales en concepto de desplazamiento y estancia en Sevilla. O sea, que hay un doble cobro presuntamente incompatible. Concluye el informe que ese importe gastado indebidamente tiene que ser devuelto a las arcas parlamentarias. Unidas Podemos e IU echan la culpa a Rodríguez y ésta dice que fue su gerente el autor del desaguisado.

No iría la cosa a más de no ser porque la roteña, recuerda Diario de Sevilla, "lleva años criticando la existencia de estas ayudas, ya que se pagan sin justificar, durante los periodos inhábiles e incluso cuando un diputado se encuentra sin actividad por estar de baja." Aunque durante sus embarazos, Rodríguez pidió dejar de cobrar estas dietas, que no pudo, ahora tiene que apechugar con el marrón.