Sevilla: pinchazo en la primera etapa de la vuelta sanchista a España

O, quién sabe, primera etapa de la revuelta española contra Sánchez y su cohorte de jacobinos cada vez más asustados ante la reacción popular contra el largo caballero. En un clima de sucesivas demoscopias adversas –PP, Vox y el pecio de Cs superan ampliamente la mayoría absoluta e incluso el 50 por ciento del total de los votos—, Pedro Sánchez ha decidido dar una vuelta política a España. Ha empezado por Sevilla, donde hay alcalde de la cuerda y ex alcalde ahorcado, Juan Espadas, y en un barrio de la cuerda, Pino Montano, cuyas calles están dedicadas a los oficios populares, desde los Pintores hasta las Tintoreras.

Vamos, que la elección del paseo y el homenaje no pudo estar mejor diseñada si se tiene en cuenta que el barrio, inequívocamente obrero, también está gobernado por alguien de la cuerda socialista, Juan Carlos Alejandre Alejandre, que se decía independiente aunque iba en las listas del PSOE. El acto iba a tener lugar en la sede de la Comunidad de Propietarios y residentes, que linda con calles como Estibadores, Alfareros y Costureras. Estaba previsto que el acto fuera cerrado y para afines para evitar las imprevisibles reacciones de la gente, algo relevante en quienes se dicen del "partido de la gente" en el lema que esgrime Moncloa en su propaganda sobre esta gira política. Pero había que llegar. El camino.

La excusa, como es costumbre, ha sido darle un premio al ¿turista? del año, porque es de las pocas veces que Sánchez sale de las "cuatro paredes" de Moncloa y del Falcon y la primera en su vida que ha ido a este barrio, uno de los más grandes y habitados de la Sevilla de a pie. Por cierto que allí estaba María Jesús Montero, la Moponga, que arrasa los bolsillos de los ciudadanos, pobres y ricos, para hacer caja en Hacienda, frenar el déficit y la deuda, aunque sea a costa de la energía, del combustible o de lo que sea. Y, bingo, el "mopongo" de la ministra tuvo éxito y un numeroso y, claro está, organizado grupo de sevillanos se opusieron y de qué modo, al todavía presidente. Él mismo comentó que el coro estaba bien de pulmones.

Yo creo que la prepotencia se va apoderando de los habitantes de la Moncloa, sobre todo del primero de entre ellos. Se habló, desde Adolfo Suárez, de ese síndrome que mina la confianza y aisla de la realidad a nuestros presidentes. En el caso de Pedro Sánchez, es mucho más que un síndrome. Su prepotencia no es una afección clínica sino una decisión voluntaria. Lo que la gente piense, sufra, quiera, desee o necesite le importe un c…omino. Él va a lo suyo, a mantenerse en el machito todo el tiempo que pueda, sostenido por quiénes sean y esposado poco a poco y para la Historia por delincuentes y golpistas. No tiene que estar atento a la gente, ni siquiera a la suya. Él tiene que atender a su imponente, insaciable y fraudulento ego personal que está llevando a la ruina a su propio partido y a algunos de sus socios.

La gente que fue el sábado a su mitin es gente que sufre más del diez por ciento de inflación, que ve subir sus recibos de la luz a niveles nunca vistos, que no puede llenar el depósito de su coche como antes, que va a Mercadona, a Lidl, o a Aldi, o a Covirán o a Más o Día o cualquier otro hipermercado popular y advierte que por las mismas compras lo que tiene que pagar es escandaloso. Su gente se lo calla y lo aguanta. Pero la gente que se salta las disciplinas y los cordones de seguridad, lo grita. Y no sólo es el bolsillo, siendo fundamental. Sonó en Pino Montano un grito: "Que te vote Txapote". Eso es otra cosa. Dirán sus consoladores que fue gente de la extrema derecha. Vale. Pero, ¿en qué se equivocaba ese vaticinio?

La vuelta sanchista a España ha comenzado con pinchazo, con caídas y con accidentes, como era de prever. Sólo un tipo descarado e insensible podía creer que el barrio de Pino Montano y las calles de Sevilla son suyas por un innombrable código genético-político. Ahora vendrán los ajustes de cuentas. ¿Qué controla Juan Espadas, "puñalitos" ya, que se ha negado a pedir un inulto (que no indulto, véase el diccionario) de José Antonio Griñán? ¿Qué domina su sucesor en la alcaldía de Sevílla Antonio Muñoz, que nació en La Rinconada, cruel destino si los dioses le abandonan? ¿Qué clase de influencia tiene la Moponga de Triana que no puede ni fiscalizar un barrio afín?

No sé qué pensar pero me da en la nariz que la revuelta popular española contra Sánchez y su directorio autoritario iniciada en Sevilla no ha hecho más que empezar, y va a hacer que muy pronto el jefe del equipo social-comunista-separatista se retire de su vuelta sanchista a España. No habrá "resistente" que resista las 29 etapas restantes con este pelotón.