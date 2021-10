Vox Andalucía vería bien a Olona de candidata a la Junta

Según fuentes cualificadas de la formación de Vox en Andalucía, se ve como probable la candidatura de Macarena Olona, para algunos ya La Molona, a la presidencia de la Junta de Andalucía. Aunque se reconoce que el tema no está cerrado todavía, tales fuentes consideran que su candidatura "estaría bien" y que tal opción es más que posible si bien oficialmente no hay constancia.

Contra esta posibilidad, el único argumento que se alza, nada baladí, es que su proyección pública y su envergadura política pueden hacerla más eficaz en la política nacional junto a Santiago Abascal. Pero en otro platillo de la balanza pesa la tesis de que un incremento sustancial del voto a Vox en Andalucía debido al impacto de su contundente figura política, no podría ser ignorado por un Pablo Casado a nivel nacional.

No faltan tampoco quienes ven en el impulso de su candidatura para el gobierno andaluz una sibilina maniobra de algunos dirigentes nacionales de Vox que apartarían así a Olona de su futuro político en Madrid. La evidencia de que las elecciones andaluzas se celebrarán con toda seguridad antes de las elecciones generales haría posible tal efecto y serían, debido a la presunta nueva derrota del PSOE andaluz esta vez con el candidato sanchista Espadas al frente, un inestimable trampolín para Abascal a nivel nacional.

Ya es sabido que, según las encuestas disponibles, aunque el PP de Juan Manuel Moreno ganaría las elecciones, ante el hundimiento previsto de Ciudadanos y el estancamiento de la izquierda socialista de Juan Espadas y la comunista, dividida y enfrentada, Vox sería la fuerza decisiva que podría hacer de nuevo presidente a Juan Manuel Moreno al frente de un gobierno de centro derecha.

La propia Olona hizo cuanto pudo para que tal opción se comenzara a contemplar en el acto de ayer, 12 de octubre, que protagonizó precisamente en la capital andaluza, Sevilla, aunque Vox organizó actos en las ocho provincias andaluzas.

El acto de Sevilla, como todos, estuvo destinado a celebrar el Día de la Hispanidad, pero la diputada por Granada aprovechó su intervención para recordar que "Vox es esencial porque hace un diagnóstico exacto de aquello a lo que nos enfrentamos, que no es otra cosa que el borrado de nuestra identidad nacional, familiar, personal y cristiana, todas ellas amenazadas hoy día en España".

Macarena Olona, situada en el papel de diputada andaluza pero igualmente sin pelos en la lengua a la hora de hablar del futuro inmediato de Andalucía, certificó que Vox no va a apoyar los presupuestos para 2022 si el gobierno de PP y Cs no cumplen primero todo lo que han pactado y firmado para obtener su apoyo. Y precisó que los andaluces "en 2018 votaron por el fin de la corrupción, del clientelismo, el de las paguitas, por un cambio real que Vox permitió con un acuerdo de investidura, pero los acuerdos no se han cumplido".

Además, mencionó un pacto del "Wordperfect" (recuérdese que Carmen Ibanco, la esposa de Juan Espadas se refirió a este programa informático en su comparecencia en la Comisión de Investigación de la FAFFE), que atribuyó al PSOE y al PP andaluz con el fin de taparse mutuamente las miserias.

Dijo también que "el PP andaluz está más preocupado por los resultados de las encuestas que le dan a Vox en las próximas elecciones que por el bien de los andaluces. Por eso, exigimos elecciones anticipadas, porque Andalucía merece un cambio real".

Aunque Vox parece haber retrocedido según las encuestas oficiales de la Junta, en la última conocida de NC Report del pasado mes de agosto, Vox aumentaba hasta 16 el número de sus escaños, actualmente en 12. Unidos a los 42 que, según tal sondeo, lograba el PP, la mayoría absoluta estaría asegurada sin el concurso de Ciudadanos.

Olona lo dejó claro: "el Gobierno (andaluz) será con Vox o no será", en alusión al "triunfalismo" de Pablo Casado a nivel nacional y autonómico, y definió en este punto como "insultante" que no "deroguen las leyes de ideología de género y memoria histórica en Andalucía".

Es más, instó al público asistente a mantenerse "firme" en las "próximas elecciones andaluzas" y añadió que" prometemos que a San Telmo entraremos con una escoba para limpiar toda la porquería, levantaremos hasta la última alfombra eliminando todos los chiringuitos donde están asentados populares y socialistas. ¿Queréis firmeza? ¿Queréis ley? ¿Queréis orden? Pues vais a tener a Vox en San Telmo".