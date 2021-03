Estamos asistiendo a la fabricación de la ‘memoria histórica’ de la pandemia. Los mismos que hace un año o poco más se burlaban de quienes alertaban de los peligros del covid-19 y llamaban a éstos desde idiotas a racistas, arremeten hoy contra los que osan plantear alguna duda sobre las vacunas, el uso obligatorio al aire libre de las mascarillas (la OMS considera desde el verano que no son necesarias si se puede mantener la distancia de dos metros), los confinamientos, los cierres de comercios y restaurantes y las medidas tomadas por el Gobierno de PSOE y Podemos.

Hemos pasado por diversas fases en la propaganda: “Es sólo una gripe”, “nadie avisó”, “no podía saberse”, “los recortes del PP matan”, “capitán a posteriori”, “ahora todos unidos”, “la oposición española es la única que no apoya a su Gobierno”, “todos somos responsables”, “la salud antes que la economía”... Y en todas ellas encontramos a los mismos ministras, tertulianos y expertos riñéndonos por no hacer lo que ellos nos ordenan.

Antes aseguraban que no había ningún peligro porque la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 tenía que celebrarse como fuera; y ahora acusan a Díaz Ayuso, los restauradores, los jóvenes y las cofradías de Semana Santa de preparar una ‘cuarta ola’.

“Nadie lo sabía”. La OMS dio varios avisos y Libertad Digital lo publicaba el 30 de enero de 2021.

Coronavirus: la OMS declara la emergencia internacional La alerta se declara ante el avance del virus fuera de China y la posibilidad de que pueda "extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles". Libertad Digital | LD/Agencias LD/Agencias

Fernando Simón, director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, se pasó mes y medio asegurando que todo estaba bajo control y que no pasaba nada, de modo que se podía asistir al 8-M:

"No es necesario cerrar colegios o universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del #coronavirus" pic.twitter.com/KEC1OYgx64

— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 4, 2020

En febrero decía en una entrevista publicada en marzo por el Heraldo de Aragón que “no hay razón para alarmarse con el coronavirus".

Fernando Simón: "No hay razón para alarmarse con el coronavirus" Esta entrevista fue realizada en febrero de 2020, un mes antes de que la expansión del coronavirus llegase a España. Este médico zaragozano es el portavoz oficial de la lucha contra la crisis sanitaria del virus en nuestro país. heraldo.es | Heraldo de Aragón Heraldo de Aragón

Fernando Simón ha asegurado que si la marcha feminista del 8-M en Madrid tuvo alguna incidencia en la evolución de la actual pandemia, “esta fue muy marginal” https://t.co/3Zb2v5aKHV

— EL PAÍS (@el_pais) May 25, 2020

Un director general del ministerio de Sanidad acusó de ignorantes y xenófobos a los diputados que pidieron cierre de fronteras ante la expansión del virus chino.

Un cóctel de ignorancia y xenofobia...

Vox pide que los extranjeros que hayan visitado China no entren en España https://t.co/asRsoYlV2a — Rodrigo Gutiérrez (@Rogufe) February 28, 2020

Al tertuliano de extrema izquierda Antonio Maestre la mascarilla le servía para detectar idiotas. Estos tuits fueron borrados:

Pero Maestre ni pidió perdón ni se calló. Poco tiempo después encontró nuevos enemigos para su odio, como Iker Jiménez y los vecinos del barrio de Salamanca.

Burbujas de niños bien que solo reconocen el esfuerzo en el sudor de un partido de pádel o aspirando un tiro en los baños de un reservado. La clase ociosa exige poder volver a usar con libertad sus coches de 100.000 euros https://t.co/O7WzCpi0T7

— AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 15, 2020

Desde su corresponsalía de RTVE en Italia, Lorenzo Milá pronunció una frase que merece mármol: “Chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos”. Unos meses después, recibió un premio a la libertad de prensa por engañar a los españoles.

El aplaudido y tranquilizador mensaje de Lorenzo Milá sobre el coronavirus: "Se extiende más el alarmismo que los datos" https://t.co/A3DdgawNQR

— 20minutos.es (@20m) February 25, 2020

Lorenzo Milá obtiene el XVI Premio José Couso de Libertad de Prensa https://t.co/cIaIUjCLXlpic.twitter.com/mwox9fVExv

— Radio Coruña Cadena SER (@RadioCoruna) June 5, 2020

En uno de esos ejemplos de reparto de tareas que tan bien funciona dentro de la izquierda, el diputado de Podemos Pablo Echenique respaldó las afirmaciones de Milá y aprovechó para arremeter contra la extrema derecha y la prensa “por una gripe menos agresiva que la de todos los años”.

En las portadas y en las tertulias, el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España.

Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario.

— Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 25, 2020

Al final, defendió el 8 de marzo, que era de lo que se trataba.

Echenique, la ciencia, el progreso y la ilustración son él, él y sólo él.

Lo del presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) dando un discurso sobre conspiraciones judeomasónicas con el gorrito de papel albal incide en la necesidad imperiosa de fortalecer la universidad pública y la ciencia desde planteamientos progresistas e ilustrados.

— Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 16, 2020

Los intelectuales de izquierdas Anabel Alonso y Edu Galán eran ‘sologripistas’ en febrero.

Informe Mongolia se pone la mascarilla, pero no por el coronavirus, sino por Abogados Cristianos. Solo en @DebatAlRojoVivo.

https://t.co/0EVwRNcb08

— Revista Mongolia (@revistamongolia) February 28, 2020

Pero la realidad no les hizo cambiar.

Anabel, siempre con el ‘Gobierno de progreso’, porque es el suyo.

Dos semanas más tarde de haberse puesto la mascarillas contra los fachas, los racistas y la tontería, Galán decía que encerrado en casa él estaba muy bien.

Antonio García Ferreras y Cristina Almeida animaron a las mujeres a salir a unas calles donde el covid-19 ya estaba infectando a las personas porque “el machismo es más peligroso”.

"Hemos tenido un virus durante siglos que ha sido el machismo y, como lo seguimos teniendo, es mucho más peligroso, más nocivo y más desigual que el coronavirus", ha sentenciado Cristina Almeida en @DebatAlRojoVivo

https://t.co/SOhCkjDwO5

— laSexta (@laSextaTV) March 6, 2020

Pero en vez de callarse por pudor, Almeida siguió acudiendo a La Sexta, donde, por ejemplo, cargó contra el hospital construido por la Comunidad de Madrid en IFEMA.

También en La Sexta, Iñaki López clamó contra la ‘coronahisteria’ a una semana del 8-M. Luego reconoció que él hacía caso a los expertos.

El sábado en @SextaNocheTV información y expertos para luchar contra la "coronahisteria". Datos, certezas y falsedades de una epidemia con una mortandad menor que la gripe común. pic.twitter.com/YA1WVrveUx

— Iñaki López (@_InakiLopez_) February 27, 2020

¿Los mismos que estaban en ese comité que el Gobierno reconoció que no existía?

Sánchez, Illa, Montero y Simón se negaron repetidamente a hacer públicos los nombres de los científicos que componían el comité de expertos



➡ Hoy se ha sabido que ese comité nunca existió

https://t.co/D7mms31J1C — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) July 29, 2020

El Wyoming descubrió el ‘tontunavirus’.

El doctor @DaniMateoAgain ha presentado en #elintermedio una nueva epidemia descubierta por la 'comunidad científica' y que se ha expandido más que elcoronavirus: el 'tontunavirus'. https://t.co/Zj6hbcVwDv

— El Intermedio (@El_Intermedio) February 25, 2020

Menos de un mes más tarde trató de animar a la gente, con su reconocido sentido del humor, diciendo que recordarán el ‘tontunavirus’ “como una anécdota”.

Wyoming y su equipo volvieron desde su casa: "Esto también pasará y lo recordaremos como una anécdota" https://t.co/6tMpig72tx En @Vertele

— elDiario.es (@eldiarioes) March 23, 2020

La hinchada de Sánchez no decayó ni cuando se amontonaban los muertos y la economía se hundía.

Nadie podrá decir que el gobierno de @sanchezcastejon, no está encarando el corona virus con valentía. Con medidas económicas pensado en los trabajadores, en la gente que más lo necesita.

— rosa villacastin (@RosaVillacastin) March 17, 2020

El 8-M tenía que ser un éxito, el primer acto colectivo del Gobierno de coalición entre socialistas y podemitas, y además una manera de tratar de apropiarse de las mujeres.

Carmen Calvo: "La ultraderecha nos ha puesto en su punto de mira pero esta es una revolución pacífica e imparable" | La Hora Digital https://t.co/e1Vim7HGcT

— Plataforma Socialista de Ceuta (@CeutaPlataforma) March 5, 2020

La mentira gubernamental sobre la inocuidad del virus no habría tenido tanto efecto sobre los ciudadanos de no haber contado con ‘expertos’ dispuestos a presentar el covid-19 como una gripe.

Y para reforzar las palabras tranquilizadoras de tantos médicos y virólogos, los medios de comunicación tenían que destrozar el prestigio de quienes las ponían en duda.

La alarmante opinión del doctor Cavadas ('Espejo público') sobre el coronavirus https://t.co/rV52R7yvU1

— El Confidencial (@elconfidencial) January 31, 2020

Este tipo de comentarios, que no son más que opinión, ¿qué pretenden conseguir más allá de llamar la atención? Transmitir desconfianza a la población sobre la labor de @CDCgov @WHO me parece bastante inadecuado. ¿Es justificable? Será un cirujano cojonudo pero, ¿todo vale? https://t.co/1e66fyiLZH

— Alberto García-Salido (@Nopanaden) January 30, 2020

Los genios del Gobierno:

Calviño asegura que el impacto económico del coronavirus será "poco significativo" https://t.co/GsCw4OfTxm

— Onda Cero (@OndaCero_es) March 5, 2020

Y ya que hablamos de ‘memoria histórica’, en la banda vemos calentando a Franco.

España es diferente porque la derecha española es diferente. No solo la derecha política, también la mediática. De aquellos Francos, estos lodos. https://t.co/eImMIJRsWV

— Carlos Hernández (@demiguelch) April 6, 2020