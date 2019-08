Percival Manglano

Olvídense del Open Arms o de Plácido Domingo. El culebrón del verano está siendo, sin lugar a dudas, la formación del Gobierno autonómico en La Rioja. Lo es por lo que está ocurriendo ahí, pero también por lo que pueda ocurrir si PSOE y Podemos llegan a un acuerdo para gobernar en España. Veamos.

Las elecciones riojanas dieron a Unidos Podemos la llave de la legislatura. PP y Cs se quedaron a un solo diputado de obtener la mayoría absoluta, por lo que el único diputado de Podemos junto con el de IU valían su peso en oro de cara a la negociación con el PSOE para formar gobierno. Tras una votación de investidura fallida en julio, el 20 de agosto por fin se llegó a un acuerdo y el 27 de agosto Concha Andreu (PSOE) fue investida presidenta riojana.

La madre del cordero, claro está, ha sido el reparto de sillones en el Gobierno riojano. Frente a una IU que renunció a entrar en el Gobierno y pese a tener un solo diputado, Podemos exigió tres consejerías. Finalmente aceptó tener una sola. Se le asignó una consejería llamada de "Participación y Derechos Humanos". De Derechos Humanos, sí. Es bien sabido que La Rioja es una región española en la que los derechos humanos son masivamente vulnerados, por lo que era imprescindible que se crease esta Consejería a medida de Podemos.

En el momento de decidir quién debería dirigir dicha Consejería, Podemos La Rioja optó por dejar de lado a su única diputada y eligió a Nazaret Martín. La señora Martín es, oh sorpresa, la pareja del líder de Podemos La Rioja. El ejemplo de Pablo Iglesias cunde en todo el partido y no hay pareja de macho alfa podemita a quien no se coloque.

Pero la cosa no se queda ahí. Al día siguiente de anunciarse su nombre, la señora Martín renunció a ser consejera. Dijo que lo hacía "con el propósito de conciliar su vida personal, laboral y familiar". Esta justificación es de un machismo insultante. ¿No puede conciliar su puesto de consejera con su vida familiar? Pues que ayude su marido en casa. ¿No habíamos quedado en que Podemos iba a luchar contra la sociedad heteropatriarcal que impide a las mujeres conciliar su vida profesional y familiar? Pues vaya ejemplo está dando. Además, su renuncia suscita la pregunta de si Irene Montero podrá conciliar su vida laboral y familiar en caso de ser nombrada ministra. ¿Están todas las parejas de líderes de Podemos predestinadas a ejercer altas responsabilidades de Gobierno pero luego a tener que renunciar a ellas para poder conciliar?

Pero hay más. Ahora resulta que la señora Martín no ha dimitido porque quiere conciliar sino porque el PSOE le ha forzado a ello. Y es que la señora Martín tiene un cierto historial penal. Ha sido condenada por un hurto en una tienda de Logroño y por conducir sin el seguro obligatorio. Además, tiene un expediente abierto por las ayudas recibidas para la puesta en marcha de un centro de ocio infantil en Logroño. Parecería que lo de conciliación no era más que una excusa. Quién se lo hubiese podido imaginar.

Esto no es más que un aperitivo de lo que puede llegar a pasar si PSOE y Podemos llegan a un acuerdo para repartirse el Gobierno de España. Muchos derechos humanos, mucha lucha contra la Casta y muchas manifestaciones contra la sociedad heteropatriarcal, pero que no quede ni una pareja sin colocar, aunque tenga un probado historial penal.