Percival Manglano

El domingo voté al PP. Bueno, en puridad votó mi hija de cuatro años, que fue quien introdujo la papeleta en la urna. Pero el voto contó igual. Y, vistos los resultados electorales, quizá sea la vez que más satisfecho me siento de haberlo hecho. El PP se enfrenta ahora a uno de los retos políticos más inspiradores que pueda haber: relanzar su proyecto. O, como se suele decir en los rings: "Caerse está permitido; levantarse es obligatorio". Levantarse tras caer es un gesto extremadamente noble e inspirador. Es hora de corregir errores y de reordenar prioridades con renovada energía. Empecemos por lo primero.

Es evidente que el PP ha pagado en las urnas errores cometidos antes de la llegada de Pablo Casado a su presidencia. No me voy a centrar en ellos porque el reto le incumbe ahora al propio Casado y éste debe ocuparse más de su propia actuación que de lamentarse por los errores ajenos. Su campaña ha cometido errores. Quizá el más importante haya sido el de no definir su identidad con claridad. Casado se ha definido por contraposición a Vox, al PSOE, a Ciudadanos; se ha definido también como algo que no es, un "valor seguro"; se ha definido como alguien para quien el voto táctico (el útil) era más importante que el convencido; incluso se ha definido a través de sus listas, con gente absolutamente extraña cuyo valor añadido era, por decirlo suavemente, cuestionable.

Lo que no ha hecho Casado es definirse en positivo. Al final de esta campaña no tenemos una imagen más clara de quién es Pablo Casado y de sus dotes para ser presidente del Gobierno. El lema "Valor seguro" ocultó sus virtudes en vez de exponerlas. Casado no tiene experiencia de Gobierno, pero tiene otras muchas virtudes que hubiese debido destacar. Es audaz y valiente (logró derrotar a una vicepresidenta del Gobierno y a una secretaria general del PP en las primarias del partido), es incansable, es buen orador, le gusta el contacto directo con las personas… Son todas estas virtudes políticas de primer orden que quedaron oscurecidas por un enfoque de campaña que quiso presentarlo como un eficaz tecnócrata, algo que no es, y tampoco se le pide que lo sea.

Pablo Casado debe quitarse ese corsé que le fuerza a comportarse como quien no es. Ese fue su principal error. Recuérdese el primer debate electoral (el de RTVE): una pose aparentemente presidencial le perjudicó al darle la apariencia de alguien apocado y temeroso, cosa que ha demostrado sobradamente no ser.

En cuanto a reordenar las prioridades, distinguiría dos fases. La primera sería de aquí a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Lo perentorio es aguantar y mantener prietas las filas. Hay muchas posibilidades de que se produzca un efecto rebote en estos comicios y que el PP recupere (en coalición, claro) importantes alcaldías, empezando por la de Madrid. Ninguna marejada interna debe distraer del objetivo de mejorar los resultados del 28-A.

A medio plazo, Casado debe ser más ambicioso (mucho más). Casado no ha venido a administrar lo heredado, a vivir de las rentas de lo creado por otros, a someterse a tutelas. Más aún, la cuestión no es buscar el voto del centro o de la derecha, debate tan insustancial como repetido. La cuestión es tener un proyecto propio claro y cuajado y, también, demostrar el carácter necesario para llevarlo a cabo. Esto atraerá votos. Y es que los votos no se consiguen cuando se persiguen (más bien al contrario); se consiguen cuando se atraen.

Por ello, Casado debería predicar con el ejemplo. Y eso pasa por poner en orden la casa propia antes de aspirar a ponerlo en la de todos los españoles. Esto implica repensar el modelo del PP; hay que modernizarlo, hay que desburocratizarlo, hay que transparentarlo, hay que actualizar su rendición de cuentas ante sus afiliados y votantes… No se trata necesariamente de una refundación, pero sí de una renovación profunda. Las siglas del PP se han avejentado. Es hora de arremangarse para conseguir que el argumento más usual para votar al PP deje de ser: "Es lo que siempre he hecho".

Percival Manglano, exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid.