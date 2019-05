Percival Manglano - Vote, por favor

Según las más recientes encuestas, el último reducto de libertad e impuestos bajos en España tras las elecciones del 26-M será Andalucía. Las vueltas que da la vida. Quién hubiese imaginado hace un año que Andalucía sería algún día una isla azul en un mapa de España teñido de rojo. Los madrileños, en particular, se enfrentan a una alcaldía de Carmena, una Comunidad Autónoma de PSOE-Podemos-Madrid en Pie y un Gobierno nacional en manos de Snchz. La tormenta perfecta.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Los factores son muchos, pero permítaseme destacar uno: la Izquierda está muy movilizada y la Derecha está dubitativa. Estamos, en suma, en el escenario exactamente opuesto al de las elecciones andaluzas del año pasado. ¿Y qué ha pasado para que nos encontremos en esta situación? La irrupción de Vox.

Entiéndaseme bien. Esto no es un reproche ni a Vox ni a sus votantes. Libre es cada cual de votar a quien quiera y Vox es una opción electoral tan legítima como cualquier otra. Tampoco voy a obviar los errores del PP que han contribuido a la emergencia de Vox. Es evidente que Vox es consecuencia y no origen de los problemas del PP; mucha gente primero se desilusionó con el PP y luego buscó alternativas electorales. Restregarles en la cara el "voto útil" a los votantes de Vox es casi una provocación. Faltaría más que cada uno pueda votar a quien quiera.

Dicho todo esto, me parece una realidad objetiva que la aparición de Vox ha supuesto un revulsivo histórico para la Izquierda española, en particular para el PSOE. Sus votantes tienen una razón muy clara y convincente para ir a votar el día de las elecciones: que no gobierne la "extrema derecha".

Vox tiene una identidad compleja que va desde el liberalismo hasta el nacional-catolicismo. Su convivencia interna será problemática y seguramente explote a medio o largo-plazo. Pero, en estos momentos, la Izquierda ha aprovechado cualquier oportunidad para identificarlo con la extrema derecha por razones de puro interés electoral.

Sólo así se entiende que la suma de Carmena y el PSOE aumente su porcentaje de voto en la ciudad de Madrid con respecto a 2015, unas elecciones ya de por sí definidas por la alta movilización de la Izquierda y el retraimiento de la Derecha. En los últimos 4 años, ningún sondeo (¡ninguno!) había dado a Carmena más concejales de los 20 que tiene ahora. En las últimas semanas, de repente, dos encuestas le han dado más concejales. Increíble.

Los resultados electorales del 28 de abril supusieron un mazazo para muchos votantes del centro-derecha. No se imaginaron un resultado tan adverso. Y su reacción, en ciertos casos, ha sido bajar los brazos. "No hay nada que hacer," se dicen, "España es un país de izquierdas y nos merecemos todo lo malo que nos ocurre".

Esto desgraciadamente, es el complemento perfecto al espantajo del "¡Que viene la extrema derecha!" agitado por la Izquierda. Primero movilizan a los suyos con un "No Pasarán" y luego desmovilizan a los adversarios con los réditos electorales de su movilización. En efecto, Snchz debería invitar a Vox al balcón de Ferraz por los éxitos electorales que ha facilitado al PSOE.

Pero no debemos dejar que triunfe esa estrategia. Todo aquel votante de centro-derecha que opte por la abstención el 26 de mayo no podrá luego quejarse si su municipio o comunidad autónoma están gobernados por la Izquierda. Este resultado será consecuencia directa de su abstención.

En resumen, si usted es de centro-derecha, y salvo que esté dispuesto a mudarse a Andalucía el 27 de mayo (y ya veríamos a qué municipio), vaya a votar el 26 de mayo. Una de las ventajas del sistema político descentralizado que tenemos en España es que el poder nacional se puede contrarrestar con el autonómico o el local. Aprovéchelo. No deje que la Izquierda gane con sus espantajos de "extrema derecha". Vote. Por favor, vote.