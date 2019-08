Percival Manglano

Hola Pedro, ¿qué tal estás? ¿Cómo van esas vacaciones? Espero que hayas descansado, y quizá también hayas aprovechado para leer y escribir algo. ¿Te animas con la segunda parte de tu tesis doctoral? Seguro que sería un bombazo.

Irene y yo este año no hemos ido a Venezuela. La cosa no está muy segura por ahí. Como en Barcelona, vamos. Le tengo que decir a Ada que lance una campaña de recogida de firmas para acabar con la inseguridad en Barcelona. Seguro que así se acaba. Nosotros nos hemos quedado en Galapagar. En la piscinita se está de lujo, la verdad. Qué buena compra hicimos.

Oye, mira, te escribo para ver si formamos Gobierno de una vez. Ya lo hemos conseguido en La Rioja –con consejería incluida para Podemos–, por lo que no veo por qué no lo podríamos hacer en el Estado español.

Ya sé que dijiste cosas muy feas sobre mí en julio, como que no querías hacerme ministro. Pero, mira, pelillos a la mar. No puede ser que los del trifachito hayan llegado a un acuerdo en Madrid y nosotros no. ¡Y encima van a bajar los impuestos en Madrid y en Andalucía! Pero ¿qué es esto de que las comunidades sean autónomas para bajar los impuestos? ¡Qué sinvergüenzas! Tenemos que compensarlo subiendo los impuestos a nivel estatal cuanto antes. Subiendo los impuestos para los ricos, claro. Me parece buena idea eso de obligar a pagar por el uso de las autovías o la de subir las cotizaciones de los autónomos. Hay que seguir por esa línea.

Pues eso, mándame el Falcon a recogerme y nos vemos pronto para cerrar el acuerdo. Nuestras bases no quieren otras elecciones. El único que las quiere es el traidor de Errejón. Vaya cara de Trotski se le ha puesto al muy miserable. Y ya está enredando para que Podemos Andalucía se vaya con él. Si le pillo por la calle, le meto madalenas de Carmena por la boca hasta que reviente.

Pues eso, que no puede haber otras elecciones. Dame un ministerio digno y ya. Bueno, uno para mí y otro para Irene, que la hipoteca está muy cara. A Echenique no hace falta que le des nada. Ya le contrataré yo en negro de asesor o algo; él sabe cómo se hacen esas cosas.

Oye, otra cosa. Apenas habéis sacado lo del Open Arms por la tele este verano. Era un temazo y casi no lo he visto en los telediarios. Hay que darle una vuelta a la política informativa de RTVE. Ya sabes, despolitizarla para que sólo se traten temas sociales. Monedero lo haría de cine. Nombrémosle presidente de RTVE cuanto antes. O, si no, director del CNI. Hace unos informes que flipas, ya verás. Un poco caros, pero muy buenos.

Bueno, pues eso. Dime algo, quedamos cuanto antes y lo cerramos. Oye, y de paso invítame a Doñana a pasar unos días. Tiene buena pinta. Mucho mejor que irse a Canarias en estas fechas. Jajajajaja…

Este whatsapp es una parodia, claro está. La ha redactado el autor. No aspira a ser verdadero pero sí verosímil.