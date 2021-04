Los dos lemas de campaña de Isabel Díaz Ayuso, “Libertad o socialismo” y “Libertad o comunismo”, se pueden sintetizar en uno: “Libertad o despotismo”. Las elecciones de Madrid las deciden, claro está, los madrileños, pero afectarán sobremanera a toda España. Si Pablo Iglesias ha dejado el Gobierno es porque ha comprendido que en estas elecciones se juega la desaparición de su partido, y que representan una oportunidad única para dar la puntilla al único proyecto que queda de una España liberal, nacional y auténticamente federal, una vez que Ciudadanos ha quedado al borde de la extinción, contra un Estado reducido a taifas particularistas, socialistas y cainitas. El resto del país, también los feudos controlados por los populares, ha sucumbido, en mayor o menor medida, al marco mental impuesto por los nacionalistas en cuanto a la configuración del Estado y por los socialistas por lo que respecta al intervencionismo estatista en lo económico y la ingeniería autoritaria en lo social. Como muestra, el Manifiesto en favor de la democracia firmado tanto por el PSOE como por Bildu, pasando por la CUP y el PNV.

El que se mueve del guión establecido por el Pacto del Tinell entre el PSC de Maragall y la ERC de Carod-Rovira, conversaciones con ETA incluidas, no sale en la foto. Esto le recordaba a Salvador Illa el articulista Josep Ramoneda en El País, echándole en cara que se atreviese a pronunciar unas palabras en español durante su discurso en catalán en el Parlamento de Cataluña. No es de extrañar que si el español ha sido declarado lengua non grata en las instituciones educativas catalanas, también sea proscrito en las instituciones políticas. Pero lo significativo es que Ramoneda no sea consciente de la xenofobia supremacista que implica exigir a un parlamentario catalán que no hable en el idioma materno de la mayor parte de los catalanes.

Del mismo modo que el PSC está en manos de los supremacistas catalanes, con Puigdemont y Junqueras como líderes políticos y Enric Juliana y Josep Ramoneda como brazo mediático, en Madrid el PSOE seguirá a los populistas despóticos de la ultraizquierda, donde Errejón desempeña el papel de chequista bueno y Pablo Iglesias el de chequista malo.

Libertad o socialismo, libertad o comunismo, libertad o despotismo, libertad o servidumbre, libertad o barbarie, libertad o miseria. Tocqueville en La democracia en América defendía que las naciones son dueñas de su propio destino. Las elecciones del cuatro de mayo en Madrid pueden representar un giro crucial en la historia de España, entre el derecho a la ciudadanía, la eficiencia técnica y el derecho de cada cual a elegir su camino de salvación, por un lado, y el nepotismo sexista, el victimismo racista, la incompetencia analfabeta y el adoctrinamiento dogmático, por el otro.