En 2017 se hizo viral el vídeo de un negro de EEUU que se enfrentó a una activista blanca que apoyaba al movimiento #BlackLivesMatter y pedía que encerrasen a Donald Trump.

¿Realmente piensa que el supremacismo blanco es el problema? Voy a ser honesto con usted, decirle lo que vivo, lo que respiro cada día. Los afroamericanos somos el 13% de la población y cometemos más del 50% de los crímenes relacionados con violencia y narcotráfico. La mayor parte de estos, contra la propia población afroamericana. Tengo 2.000 probabilidades más de ser asesinado por un hombre negro que por uno blanco en cuanto me vaya de aquí. Obama debería haber dicho que tenemos un problema dentro de la comunidad negra. Pero no lo hizo.

La activista blanca le responde: "Eres una anomalía". Cierto. Una anomalía porque es un negro que no se deja arrastrar por la izquierda que trata de convertirlo en un símbolo de agitación política deshumanizándolo y haciendo que el color de su piel sea más importante que su capacidad individual de pensar y sentir.

Tres años después, otra anomalía: una mujer negra se ha encarado con otra activista blanca a propósito de las protestas por la muerte de un hombre negro detenido por unos policías blancos.

Los niños negros están siendo asesinados todos los días en Chicago. ¿Dónde está Black Lives Matter en Chicago? Cuando los negros matan a negros, no salen y hacen este ridículo (los barrios han sido vandalizados). ¡Ustedes son los racistas! Está mal que un policía blanco mate a un negro, ¡pero debería importar siempre! Estoy aquí para parar la violencia. ¡No se trata de negros! Yo soy graduada y nadie me ha oprimido. ¡Yo soy negra y no estoy oprimida!