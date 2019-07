Santiago Navajas - Orgullo gay y prejuicio totalitario

El Orgullo Gay de Madrid 2019 será recordado con vergüenza porque una izquierda sectaria y muy organizada, de ministros a periodistas, ha empujado a Ciudadanos, con violencia física e intimidación verbal, a encerrarse en el armario político. La misma izquierda que mató a Reinaldo Arenas. Cuando el poeta cubano se suicidó, tras haber sido perseguido por el régimen castrista debido a su homosexualidad, dejó una carta que hoy parece destinada a los vituperados correligionarios de Rivera, porque se centraba en dos valores claves en tiempos de oscuridad: libertad y esperanza.

Ninguna de las personas que me rodean están comprometidas en esta decisión [el suicidio]. Solo hay un responsable: Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi país. Al pueblo cubano tanto en el exilio como en la Isla le exhorto a que siga luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre, yo ya lo soy.