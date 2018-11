Estamos a pocas horas de que Madrid Central entre en vigor. Se trata de la mayor restricción a la movilidad que haya la capital. En este artículo quiero señalar los cinco grandes engaños de Madrid Central, ya que Carmena está intentando venderlo a los madrileños como si fuera el bálsamo de Fierabrás, que curaba todos los males.

1. Reduce la contaminación en un 40%

Madrid Central no soluciona todos los problemas de movilidad y de calidad del aire de la capital. Los datos oficiales del Ayuntamiento afirman que sólo el 1,2% del tráfico circula dentro de esa área. Si lo traducimos en términos de contaminación, Madrid Central sólo representa el 1,4% de las emisiones de gases contaminantes. Por lo tanto, es imposible que las restricciones vayan a reducir las emisiones del tráfico en un 40%, tal y como afirma el equipo de Manuela Carmena.

2. No tiene impacto en los distritos colindantes

Manuela Carmena ha dicho en diferentes foros y entrevistas que Madrid Central no afecta a los distritos limítrofes. Esto es absolutamente falso, ya que existe un informe municipal que afirma que el aumento del tráfico en los bulevares, en concreto en la calle Sagasta, será de un 13%. Lo más seguro es que la contaminación aumente en la capital debido a los atascos.

3. Aumentará las visitas al centro

Según Carmena, las restricciones invitarán a más personas a acudir al centro de la ciudad. En primer lugar, me pregunto cómo es posible que una medida restrictiva vaya a atraer más visitas. Y segundo, Madrid Central tenía como objetivo dar prioridad al residente, o eso dijeron. ¿Cómo es posible que el distrito Centro ofrezca mayor prioridad al residente pero a la vez sea un polo de atracción para los que no lo son? Pablo Iglesias afirmaba que los morados deben cabalgar contradicciones, pero soplar y sorber a la vez parece imposible incluso para Carmena.

4. Habrá vía libre para las visitas a familiares

"¿Pueden los familiares visitar a los residentes?". Esta fue la pregunta de un madrileño en un foro sobre Madrid Central que presidía Carmena, y ésta contestó: "Sí, pueden venir todas las personas". Y se quedó tan a gusto. Esa afirmación era falsa, ya que los residentes pueden invitar a un máximo de 20 personas al mes... que previamente haya autorizado el Ayuntamiento. Además, quienes tengan un vehículo diésel anterior a 2006 no podrán ser invitados a partir del 1 de enero de 2020.

5. Está todo pensado y planificado

En mi opinión, es la mayor falsedad de todas. Madrid Central no ha sido planificado ni debatido con los afectados por las restricciones. Miles de personas están mostrando su preocupación por no poder ejercer su actividad. Los talleres de motos y coches verán reducida su clientela drásticamente; los músicos no podrán trasladar sus instrumentos a las más de 30 salas de concierto; las autoescuelas radicadas en Madrid Central no podrán competir en igualdad de condiciones con las de fuera. Y esto sólo son tres ejemplos.

En definitiva, Madrid Central no resuelve los problemas de Madrid, sino que genera nuevos quebraderos de cabeza. Las restricciones que está proponiendo Carmena pueden llevar a la bancarrota a diferentes comercios, incluso a sectores completos. Lo peor de todo es que se ponen en riesgo puestos de trabajo por una medida electoralista que tiene como objetivo buscar el aplauso de los amigos de Carmena, nada más.



Sergio Brabezo, concejal en el Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos.