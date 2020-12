¿Alguien en la sala que me aclare por qué Isco sí y Odegaard no?

Entiendo y comparto su nueva política de rotaciones y aplaudo que se haya dado cuenta de los errores que cometió al confiar en exceso en jugadores que no están, ahora mismo, para tener más minutos o incluso algunos para vestir la camiseta del Real Madrid. Hay más de una decena de personas que trabajan en el primer equipo que se encargan de cuidar el físico de los futbolistas. Médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos o nutricionistas que se apoyan en la última tecnología. Si los datos avalan esta nueva gestión de Zidane y el juego y los resultados han mejorado, ¿para qué va a cambiar algo? Sin embargo, una vez que ha logrado seis victorias seguidas, creo que debería ir empezando a activar a más futbolistas que sí se han ganado tener una relativa confianza. Además de los once futbolistas que vencieron al Granada, Zidane, acogiéndome a sus alineaciones y cambios, sólo tiene en su agenda a Modric, Hazard, Vinicius, Isco y Asensio. Me salen 16 futbolistas en total. ¿Suficientes? Pues puede que sí. Estoy con Zidane pero con un par de matices y para eso hoy me quiero detener en tres futbolistas que no son titulares: Asensio, Isco y Odegaard.

Por primera vez esta temporada vi al Asensio que a todos nos deslumbró. Por primera vez hizo que mis pupilas se dilataran e incluso me emocionara porque surgía de nuevo la esperanza. Sí, sé que sólo fue media hora y que tiene que tener continuidad, pero si hay un jugador con el que hay que tener paciencia es con él. Asensio ha encontrado las llaves del coche y ha arrancado el motor. O al menos eso espero. No es indolente, no se le ve mal físicamente, su problema han sido dos lesiones y ahora, creo, la cabeza. El partido ante el Granada no va a ser recordado por nadie, pero quizá sí sea importante para él, para darse cuenta de que no puede ser un espíritu que deambula en cada partido Tiene que intentar ser trascendente porque el taconazo al poste y el centro en el gol de Casemiro no son acciones baladí, no las hace cualquiera.

Dicho esto, sí hay algo en lo que no esto de acuerdo con Zidane: ¿alguien me puede explicar por qué sigue confiando en Isco y, lo que es más grave, en detrimento de Odegaard? No entiendo qué está pasando ahí. Os recuerdo que fue Zidane quien llamó al noruego este pasado verano cuando este estaba felizmente en San Sebastián. Me alegró mucho que apostara por él porque es un excelente futbolista y necesario para el Real Madrid y ya. Pero siendo sinceros, cuando supe de esa llamada, mi pepito grillo me bajo los humos al instante para recordarme qué había pasado con otros jóvenes que habían estado bajo las ordenes de Zidane y es evidente que le cuesta mucho quitar del campo a los veteranos. Como he dicho, entiendo que ahora Odegaard sea suplente pero, ¿no jugar absolutamente nada y que salga antes Isco que él?

Hago una lista de pros y contras para ver si así es más fácil convenceros y/o de que me saquéis de dudas porque insisto en que no entiendo nada. Si fuera por Isco, él estaba jugando en la Premier League en siete días. Literal. ¡Ha pedido irse del Real Madrid! Odegaard tiene 22 años, fue fichado con 15 y ha ido cumpliendo cada una de las etapas de madurez hasta llegar al Madrid. A Isco le pueden quedar 14 días en el Madrid, a Odegaard 14 años. No voy a profundizar en el aspecto físico de cada uno porque es evidente que Isco está en unas condiciones insuficiente (soy magnánimo) y eso ya debería ser motivo suficiente para no jugar con el Real Madrid. Y sino, que se lo pregunten a Santiago Solari. Como me anticipo a vuestros pensamientos y posibles réplicas, sé que Odegaard viene de una lesión, pero también Isco. Es más, el noruego fue suplente ante el Eibar e Isco no porque estaba lesionado. Si Odegaard no está para jugar 15 minutos ante el Granada como hizo Isco, entonces no le convoques. Y por último, ¿cuántas oportunidades ha desperdiciado cada uno? Yo ya perdí la cuenta con Isco. ¿Cuándo hizo su último partido destacado? El noruego ha jugado recientemente ante Villareal y Valencia y no tiró la puerta abajo pero no estuvo mal. ¿Suficiente para que no esté en esa corta terna de futbolistas con los que cuenta Zidane? A mi modo de ver, no. Espero que esta situación cambie porque si este es el papel que va a tener Odegaard, hubiera sido mejor que se quedara en la Real Sociedad donde hizo una temporada espectacular la pasada campaña. Y sí, pese a mi crítica, sigo pensando que Zidane es el mejor entrenador posible para el Real Madrid. Como lo pensaba tras perder ante el Shakhtar Donetsk antes de estas seis victorias seguidas.