Nacho celebra el gol del Real Madrid | EFE

Nunca entendí el lema del Atlético de Madrid: "Contra todo y contra todos". ¿Contra todos? La Liga no deja de ser una competición en la que todos luchan contra todos, o eso tenía entendido yo. ¿Contra todo? Aquí uno puede ya abrir más el abanico de las especulaciones, pero tampoco demasiado. No voy a hacerme el tonto, como se hacen los atléticos cuando les preguntas por este slogan. Se refieren a los árbitros, que por no se qué motivo, desean que el Atlético de Madrid no gane LaLiga. Esta frase, muy publicitaria, estoy seguro que la sigue utilizando Simeone en el vestuario, donde sí es sincero. Y si no es así, siempre está la afición colchonera, mártir desde el nacimiento hasta su fallecimiento. Puedes intentar explicarles, analizando jornada por jornada, que esta temporada al menos, casi todas las decisiones arbitrales han caído a su favor y en contra del equipo que les está peleando LaLiga hasta la última jornada. ¿Su respuesta? "Molestamos". Un análisis profundo.

Si no les importa a los atléticos, ese slogan lo voy a utilizar con un equipo que realmente si está luchando "contra todo y contra todos". 62 lesiones, 11 bajas por Covid-19 y seis meses sin que les piten un penalti a su favor. Es un milagro que el Real Madrid vaya a pelear LaLiga hasta el último minuto de competición y que este domingo, durante unos minutos, fuera líder. Es una constante. Ante el Sevilla, la mano de Militao o el penalti sobre Benzema. Ante el Granada, dos tarjetas rojas que no dejan lugar a duda y ante el Athletic de Bilbao, otra mano que no es penalti en San Mamés pero sí en el Cadiz – Elche que se está disputando a la misma hora. Hace unos días, en una queja generalizada, expliqué que el criterio de las manos es el que les sale de las narices a los árbitros, ahora añado que el Real Madrid debe tener su propio criterio. Solo he mencionado los tres últimos partidos que ha disputado el equipo de Zidane, pero el dato, para mí, más llamativo de todos es que a falta de la última jornada, el Real Madrid es el equipo al que menos penaltis a favor le han pitado junto al Cádiz.

El madridista nació para ganar. Se les ha inculcado esa mala o buena costumbre. El madridista no es feliz si no termina LaLiga y su equipo no está primero en la clasificación. Es entendible que no acepten otro resultado y que les de exactamente igual las lesiones, el Covid o los árbitros. Sin embargo, aunque sea por un año, hay que reconocer que es emocionante y también se disfruta viendo a este Madrid, tan luchador, contra todo y contra todos. Si se gana, mejor. Si no es así, es para ponerse de píe y aplaudir. Y así lo creo, es lo que debería hacer la afición blanca en la primera jornada de la próxima Liga en el Santiago Bernabéu. Antes de empezar el partido, ovación para el equipo, esté ya Zidane o Sergio Ramos. Es lo mismo. Es un aplauso simbólico por todo lo que han hecho en estos dos años.

Falta una jornada y todavía puede pasar cualquier cosa, aunque lo más normal es que no pase nada. Pase lo que pase, el Real Madrid no puede aplazar ni un verano más la renovación que llega ya un par de veranos tarde. El aficionado puede sentir orgullo, pero también impotencia porque el nivel de la plantilla está muy lejos del que demanda la exigencia del club. Por dar un par de apuntes deportivos del encuentro de San Mamés. Militao es intransferible, Zidane utilizó a Miguel Gutiérrez muy tarde y ya no creo que Vinicius sea futbolista para el Real Madrid.