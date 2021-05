El criterio es el que les sale de las narices

"Las manos es un aspecto que crea mucha controversia en los medios de comunicación, pero nosotros tenemos unos criterios muy fijos y muy definidos. Lo tenemos muy claro. Lo tenemos perfectamente definidos". Estas declaraciones, que pasaron totalmente desapercibidas en su día, el pasado dos de marzo, pertenecen a Carlos Del Cerro Grande, arbitro internacional, y para mí, era y sigue siendo el origen de un grave problema que tiene el fútbol español. Los árbitros intentan engañarnos a los demás y lo que es peor, se engañan a sí mismos. Aquí no valen las palabras, valen los hechos y por mucho que afirmen que tienen los criterios definidos, la realidad es que es una mentira como un castillo. Una Liga, una competición en la que clubes destinan cientos de millones de euros, se sustenta en una norma que, a falta de tres jornadas para el final, sigue sin entender nadie: futbolistas, entrenadores, directivos e insisto, tampoco los árbitros. Y como "tienen un criterio muy definido" y aquí no pasa nada, la temporada que viene tendremos el mismo problema. Que siga la fiesta.

No se sienta perdido o mal cuando hay un posible penalti por una mano. Da igual si lleva viendo fútbol toda la vida. Es lógico sentirse así. Les propongo un pequeño juego. Cojan diez manos dentro del área en partidos que no hayan visto y no sepan que pitó el árbitro. A ver en cuántas aciertan la decisión del colegiado. El verbo exacto es ese, acertar, el mismo que utilizaría para un alumno que se presenta a un examen sin estudiar. Me he leído y releído la norma tantas veces que ya me la sé de memoria y, sinceramente, está redactada para que los árbitros puedan actuar como trileros y siempre tengan una justificación para defender su decisión, aunque sea opuesta a la de su compañero o a la que él mismo tomó hace unas pocas jornadas. Unas se pitan, otras no, en unas se avisa desde el VAR, en otras no y así actúan, sin que nadie les cuestione. Si esto no es nuevo. Ya sé lo que pasará. En una semanas darán una rueda de prensa para vestirse de trasparencia, dirán que han acertado en un porcentaje elevadísimo y, claro, prohibirán preguntas sobre jugadas específicas. ¿Por qué una sí y otra no? Pongan ejemplos gráficos. El problema es que el traje con el que se visten no es el de la transparencia, es el de la falsa trasparencia.

Mano de Miranda

No quiero defender que la mano de Militao no es penalti. No quiero, porque no puedo. La verdad es que no tengo ni la más remota idea de si lo es o no. Ni yo ni ustedes, pero les recuerdo, tampoco los árbitros. Hasta ayer, más o menos pensaba que esta acción no era penalti, pero admitía que cualquiera tiene argumentos para justificar que es penalti, pero también lo contrario. Con esta mano y con casi cualquiera. Hay decenas de ejemplos para que cada abogado defienda su tesis. ¿Es mano de Militao? ¿Entonces, por qué no lo fue, por solo citar un ejemplo, la de Miranda hace unas semanas en el Real Madrid – Betis? Hay muchas más. Desde la perspectiva de un madridista, la no señalada en el derbi ante el Atlético de Madrid es de las primeras que a uno le viene a la mente. El colegiado sobre el césped, Hernández Hernández, no pitó penalti pese a que el árbitro desde el VAR sí le dijo que lo era. Ese es el "criterio muy fijo y muy definido". Para mí, ninguna es mano. Ninguna. Pero lo son todas o ninguna.

Lenglet da con la mano a la pelota

Otra razón que me hacía pensar que no era penalti de Militao era que golpea la pelota con el hombro antes de que le toque en el brazo. Ahora resulta que se ha eliminado la norma que evita que no sea penalti y ya no importa si te ha tocado antes en la cabeza, hombro, pierna o pecho. Y termino con esta zona del cuerpo porque, desde la perspectiva de un madridista y de, atención, un sevillista, es normal que te venga ahora a la cabeza un penalti que no se sañaló, la mano de Lenglet en Copa del Rey. ¿El argumento para defender la decisión del árbitro y el VAR? Que hay toque previo con el pecho. Los árbitros siempre tienen una salida y un criterio que es "fuerte y definido" pero también voluble. Depende del partido, el mes o del estado de la luna.

Mano de Militao

Y luego está la salida más habitual, a la que se acogen los árbitros para justificarse. Y es que hay un apartado que anula lo que puedan haber leído previamente sobre la norma de las manos. Es como si lo hubiera escrito Groucho Marx. Resulta que, a pesar de tener "un criterio fuerte y definido", de que hay un VAR que solo incurre en acciones claras y no grises, hay una parte contratante de la primera parte que cambia todo lo anterior: la interpretación. Un día el árbitro lo interpreta así y es así. Otro día ese arbitro lo interpreta asá y es asá. Un día el VAR decide no intervenir y otro día el VAR decide que sí. Y es que, como indica el reglamento, todo depende al final de si toca la pelota "deliberadamente". Le dan mil vueltas a las cosas para acabar en algo tan simple y subjetivo. Mi opinión, que Militao está en una posición natural. Sí, así lo creo. Prueben a saltar a rematar una pelota con la cabeza. Lo harán con los brazos extendidos, para coger impulso. Y ahora, prueben a que les empujen en el aire, ya verán cómo tratan de abrir los brazos para encontrar el equilibrio antes de caer. Solo tienen que fijarse en Diego Carlos, que tiene las manos en la misma posición, supuestamente antinatural.

Mano de Diego Carlos

Voy a dejarlo aquí porque solo he querido hablar de la mano de Militao y del Real Madrid pero solo tienen que preguntar. Y vale a cualquier aficionado porque a todos los clubes les ha pasado algo similar esta temporada. En este mismo partido, Diego Carlos da la pelota con la mano y no se señala penalti, pero al Cádiz le han señalado un penalti en contra por una acción idéntica. Es una ruleta rusa, en la que todo sea dicho, el Madrid nunca ha tenido suerte. Siendo un equipo que está peleando por LaLiga, les han pitado tres penaltis, el que menos de toda la competición junto al Cádiz, y ninguno por una mano del contrario. No valdría como argumento pero sí es llamativo. Zidane ha dirigido al Real Madrid en 259 partidos y no había protestado ni una sola vez. Es más, siempre les ha protegido. Hasta ayer. Todos los clubes piensan así y lloran cuando les interesa porque así lo han permitido los árbitros con esta norma de criterios "fuertes y definidos". El propio Sevilla, hace una semana pidiendo una mano ante el Athletic de Bilbao. "Molestamos", llegó a decir Monchi. LaLiga más emocionante que recuerdo está manchada. Pero lo está desde la jornada 1. Y no es cuestión de conspiraciones ni de manos negras, es cuestión de que los árbitros hagan bien su trabajo y esta norma está adulterando la competición.