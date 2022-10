El fútbol no es cruel con Xavi, Xavi es cruel con el fútbol

Para ganar la Champions League, el título más complicado y prestigioso, muchas personas han tenido que hacer muy bien su trabajo. Detrás hay decenas de empleados que durante años, cada uno con su granito, han construido un proyecto ganador. La Champions no se consigue de un año para otro. Quizá eso es lo que pretendía el Barcelona con las famosas palancas, pero ahí están el PSG y el Manchester City como ejemplos más claros de que no se puede ganar esta competición de la noche a la mañana. El origen del dinero es denunciable, pero la cuestión es que han invertido más de mil millones de euros para juntar una constelación de estrellas y aún así, ahí siguen, ofuscados, intentándolo año tras año y sin entender todavía cómo no han logrado ganar la Champions. Al menos ninguno de los dos clubes se ha atrevido a infravalorar a los campeones, algo que sí se ha atrevido hacer un novato como Xavi Hernández.

Xavi acaba de aterrizar en los banquillos. No lleva ni una temporada completa y su currículum está blanco, pero blanco blanquísimo, al nivel de un Nini. De los seis partidos que ha dirigido en la Champions, ha ganado uno sólo, ante el poderoso Viktoria Plzen. Ese es su único éxito en la Champions, si es que se le puede llamar éxito el haber ganado a un equipo checo en una fase de grupos que, por cierto, nunca ha superado. No lo consiguió la pasada temporada y tiene toda la pinta de que tampoco lo hará en esta edición. Pues aun con todo esto, Xavi el humilde dicta sentencia: "el campeón de la Champions no siempre es el más justo", dijo antes de golpear el mazo y desprestigiar indirectamente al Real Madrid, el club que más ha ganado este título en la historia y en los últimos años. Xavi, el humilde, es exigente con el campeón, pero en cambio no lo es tanto con su equipo: "el fútbol está siendo cruel con nosotros" dijo anoche tras empatar ante el Inter. El discurso de Xavi tiene decenas de contradicciones, al margen de carecer de una autocrítica necesaria ya no para ganar la Champions, sino para intentar llegar a los octavos de final.

Xavi Hernández tiene que aprender mucho todavía. Para empezar, tiene que analizar mejor los partidos de su equipo. Si le escuchas, parece que el fútbol y el resultado depende exclusivamente de lo que haga Xavi y sus futbolistas y nunca de lo que haga el entrenador y el equipo rival. "Han sido fallos nuestros", dijo en varias ocasiones. Por cierto, Xavi va señalando a sus futbolistas, algo puede volverse en su contra. Esa superioridad moral le impide ver la realidad, que tener la pelota más que el rival no es sinónimo de ser superior o de hacer más méritos. "El partido lo teníamos controlado, pero tuvimos un error...", dijo. Detengámonos un instante en esta frase.

¿Cuántas ocasiones tuvo el Inter de Milán? ¿No fue Ter Stegen el mejor junto a Lewandowski? El F.C Barcelona no tuvo el partido controlado, es más, tuvo un mal planteamiento, algo cuestionable exclusivamente a Xavi. El Barça afrontó el encuentro como si tuvieran que remontar un 3 a 0 del partido de ida. Iban al ataque desesperados, dejando muchos y grandes espacios atrás para que se expusieran aun más Piqúe, Eric García o Busquets. Hay un problema de nivel en los tres futbolistas citados, pero también hay otro error en Xavi, al plantear un partido como si su mediocentro no fuera Busquets y sus centrales no fueran Piqué y Eric García. El Inter estaba encantado con este contexto y eso, Xavi, no es tener el partido controlado. Luego está el "...pero tuvimos un error". ¿No lo tuvo el Inter de Milán en el primer o segundo gol del Barcelona? ¿No lo tuvo el Real Madrid en tantos goles encajados de la pasada Champions que acabó ganando? Reponerse de los errores o fíjate Xavi, reponerse de los aciertos rivales, también es algo necesario para ser campeón de Europa. Sin esto es imposible ganar y como casi te han vuelto a demostrar, incluso no te vale ni para superar la fase de grupos. Hay que ver las caras y las reacciones de un equipo cuando encaja un gol o comete un error importante. Ahí también hay mucho trabajo detrás, en crear un grupo de futbolistas ganadores, pero humildes. También lo hay en crear un club con estabilidad económica, social y deportiva.

Detrás de cada club ganador hay mucho trabajo. Lo hubo en el propio FC Barcelona que presidió Joan Laporta, que dirigió Pep Guardiola y que tuvo a Xavi Hernández en el terreno de juego como futbolista. Ahí, casualmente Xavi hablaba de un campeón justo y que sería recordado. Por cierto, anoche el Barcelona tuvo errores individuales y puntuales que fueron clave, pero Xavi, revisa el partido porque hubo muchos momentos en los que el Barcelona, en equipo, era un auténtico caos. Balones rifados, presiones desesperadas, rivales que reciben la pelota sin marca, pérdidas en salida en zonas importante, distancias enormes entre líneas y varios jugadores a los que el físico no les aguantó para replegar. No solo fueron errores puntuales. El fútbol no es cruel con Xavi, Xavi es cruel con el fútbol.