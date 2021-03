El milagro continúa: Benzema puede con sus compañeros, con Zidane y con Figueroa Vázquez

Es casi un milagro que el Real Madrid no se haya despedido aún de LaLiga. El equipo juega mal, rematadamente mal, en demasiadas ocasiones, durante demasiado tiempo y, encima, en el filo de la navaja como pasó hace una semana en el Wanda Metropolitano y este sábado ante el Elche. El club, directamente, no ha hecho cambios en la plantilla y el único refuerzo está jugando en el Arsenal. La plaga de lesiones, habitual en cada temporada, ha tocado su techo esta temporada y Zidane, en cada vez más ocasiones, parece el entrenador del equipo contrario al que beneficia con sus planteamientos. Y por si no fueran suficientes estocadas para tirarle al suelo, falta el golpe arbitral porque no entra dentro de lo lógico que al segundo equipo en la clasificación general, no le piten un penalti a favor en Liga desde el pasado 24 de octubre. Pues a pesar de todo, el Real Madrid no ha recibido todavía la espada que le tumbe y sigue peleando, agarrándose como un magnífico competidor, como lo que ha sido toda su vida.

Valga por delante que el fútbol del Real Madrid está a la altura del arbitraje español. Ambos están perdidos y por mucho que quiera convencernos Velasco Carballo, ninguno, ni árbitros ni Real Madrid, están entre los mejores de Europa. ¿Cómo describir la primera mitad de los blancos ante el Elche? Dieron ganas de cambiar de canal y ver los entrenamientos libres de F1, que son coches dando vuelta a un circuito sin competir, alguna etapa llana, esas denominadas “de transición” de ciclismo o hacer, simplemente, cualquier otra cosa porque es realmente complicado soportar un fútbol tan mediocre. No hay velocidad, combinaciones, intensidad, todos los pases son al píe, nadie se mueve sin la pelota... ya da igual si es un 3-5-2, 5-3-2 o 4-4-2 o el sistema que quiera elegir Zidane ese día. Ahora trataré este asunto táctico, pero da exactamente igual que el entrenador pensara en la Champions League, que el once o el sistema que escogió fueran un error, la primera parte es inaceptable. El Real Madrid sigue peleando LaLiga a pesar de un gran número de futbolistas que no están dando el nivel mínimo.

Ahora vamos con Zidane que, como he dicho antes, parece que en los últimos días trabaja para la Real Sociedad o el Elche. Entiendo que en circunstancias más o menos normales, con una plantilla en la que todos los futbolistas rinden y en la que tampoco tiene demasiada importancia la disposición táctica porque las victorias caen una detrás de otra, el entrenador pueda hacer experimentos y hacer cosas que nadie entiende. Pero no es el caso de esta temporada, Zidane. Yo pensé que ya te habrías dado cuenta pero veo que no. No puedes prescindir de Kroos y Modric. ¿De uno? Quizá. ¿De los dos y además darle toda la responsabilidad creativa a Isco? Es una broma. Lo mismo pasa con el sistema. Zidane, ¿no viste los problemas que generó el jugar con tres centrales ante la Real Sociedad? Esos 20 minutos le costaron dos puntos hace dos jornadas tan solo. Ante el Elche pudieron ser esa estocada final que, como digo, no llega de puro milagro. Yo lo estoy llamando milagro pero otros le llaman Benzema. El Real Madrid y, me duele decirlo, sigue peleando LaLiga a pesar de Zidane. Falló en el once y la disposición inicial, pero no se queda ahí su zancadilla al Madrid. Otro entrenador, con visión y/o determinación, hubiera subsanado su error en la primera parte o como muy tarde en el descanso. Zidane, no. Zidane no cambió absolutamente nada hasta el 62', justo un minuto más tarde del tanto del Elche. Solo reaccionó con el gol en contra y cuando la victoria ya se hace más complicada porque no todos los días Benzema se pone la camiseta de Cristiano Ronaldo.

Un inciso táctico. El 3-5-2 que eligió Zidane es un sistema muy útil. Es, por ejemplo, el que utiliza habitualmente el próximo rival del Real Madrid, el Atalanta, que es de los clubes más goleadores de Europa. Todo depende de las circunstancias. El Elche, era lógico, no iba a ir a presionar arriba. Casemiro, Valverde e Isco no tienen la creación y movilidad sin balón suficientes para generar espacios y fluidez en el juego de su equipo y los dos carrileros, Mendy y Lucas, no son carrileros. Al llegar a zonas de ataque, se limitan normalmente a pasar atrás o centrar al área. ¿Cuántas veces vieron a Nacho o Varane conduciendo la pelota hasta casi chocar con la defensa del Elche? Muchas, ¿verdad? Por eso, cuando Zidane dio entrada a Modric, Kroos y quitó a un defensa, Sergio Ramos, el partido cambió por completo y ahí sí vimos un Real Madrid ordenado, con un fútbol fluido y con sentido y donde no quiero obviar a Rodrygo Goes. Su partido ante el Atlético de Madrid fue decepcionante pero es lógico que le pase de vez en cuando. A diferencia de Vinicius, que es pura electricidad y da la impresión de no pensar, es todo automático, Rodrygo sí tiene una sensibilidad especial para entender los distintos conceptos tácticos del fútbol y por eso creo que funciona en la izquierda, derecha o por el centro, de segundo delantero.

La planificación, muchos futbolistas, Zidane y me falta la cuarta estocada que todavía no ha tumbado al Real Madrid y que sí lo hubiera hecho, seguramente, con otro club. No creo en las manos negras y siempre he pensado que a final de LaLiga los errores o aciertos arbitrales acaban compensándose, pero o en las últimas 11 jornadas empiezan a pitarles penaltis a favor, uno detrás de otro, o el el balance arbitral va a rozar lo escandaloso. No es lógico que el segundo clasificado tenga el peor balance de toda LaLiga. No es lógico que el Cádiz, que lleva 23 goles menos que el Real Madrid, sea el único club al que le han pitado menos penaltis y es solo uno de diferencia. Dos a favor de los blancos y uno a favor de los andaluces. El Real Madrid llevaba trece años sin penaltis a favor en el Camp Nou. El 24 de octubre se rompió esa racha y desde entonces, van cinco meses sin un penalti a favor y siete en contra. Insisto en que no creo en las manos negras pero estos números son anómalos. Lo sucedido en el Wanda Metropolitano puede tener un pase. Lo que sucedió ante el Elche, no. ¿Cómo puede pitar Figueroa Vázquez falta de Sergio Ramos? Vale que no pite penalti, ¿pero falta de Ramos? Le voy a dar margen de error, cosa que no debería porque estaba a dos metros de la jugada, pero ¿qué me dicen del VAR? El protocolo es bien claro. Si el árbitro aprecia algo opuesto a lo que ha sucedido en la realidad, el colegiado que está en la sala VOR debe comentárselo. Prefiero pensar que tanto el árbitro de campo, como el que estaba en Las Rozas, son, sencillamente, malos. Lo siento, Velasco Carballo. No tengo otra explicación a esta jugada y a la que se produjo minutos más tarde cuando Sergio Ramos cometió un penalti que no se señaló por un fuera de juego que no existía. ¿Quizá ayer había que pitar al revés? ¿Es un nuevo protocolo? Si es así, me callo. Si no es así, me atrevo también a decir que el Real Madrid también está peleando LaLiga a pesar de los árbitros. Los árbitros no están en manos del Real Madrid pero sí el resto. Si quieren pelear por una Liga que parecía imposible, no pueden seguir poniéndose palos en las ruedas.