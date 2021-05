El milagro del Madrid, las preguntas sin responder de Zidane y la risa de Hazard

Lo dieron todo, pero fue insuficiente. Es la misma sensación que la pasada temporada cuando cayeron ante el Manchester City. Vivos en la eliminatoria hasta casi el final, pero conscientes de estar lejos, muy lejos, en juego, velocidad, físico, calidad y profundidad de plantilla. Si han superado las expectativas, si llegar a las semifinales de la Champions es prácticamente un milagro, el Real Madrid tiene motivos suficientes para reflexionar. Disputar los títulos más importantes en igualdad de condiciones debería ser una obligación para este club y no un ejercicio de supervivencia y superación, como si se tratase de un club mediano que rompe los pronósticos y se cuela entre los más grandes. Es el Real Madrid, el mejor club del mundo, y no puede ser, y esto es lo que deben corregir para la próxima temporada, que tengan más de 60 lesiones, que demasiados futbolistas no valgan para su entrenador y que cuando empieza el curso, nadie les de por favorito porque hay cuatro, cinco, seis o siete clubes que han hecho mejor los deberes.

Esta temporada empezó ya torcida porque la plantilla tiene muchas deficiencias y cada "parte médico" ha sido una zancadilla que, al final, cuando las energías escasean y la exigencia de los partidos aumenta, no han podido superar. El Real Madrid afrontó la eliminatoria ante el Chelsea, un súper equipo, con demasiados hándicaps. Pocos efectivos, muchos de ellos no estaban en una condición física acorde a la exigencia de la cita, ya sea por salir de una lesión o por el cansancio acumulado, y por si esto no fuera suficiente, Zidane, que ha estado preciso ante Barcelona o Liverpool, no ha ayudado nada a sus jugadores. Paul Tenorio defendía esta pasada noche, en El Primer Palo, que hiciera lo que hiciera Zidane, el Real Madrid iba a caer eliminado. Yo me niego a pensar esto porque parto de lo que para mi es una obviedad, que ese futuro alternativo es desconocido para él y para todos los que no tengamos un poder especial. ¿Cómo va a dar igual lo que haga Zidane? ¿Cómo no van a influir sus decisiones?

Y llegados a este punto, yo me declaro incompetente. No sé por qué Zidane escogió a Vinicius para jugar de carrilero derecho cuando solo había jugado ahí 35 minutos hace tres meses y ante el Getafe, un equipo que no hizo un disparo a la portería de Courtois en todo el partido. Vinicius puede ser el futbolista más anárquico de la plantilla. Él mismo ha dicho que no piensa mientras juega. Pues además de todo esto, hay que añadirle que Vinicius no domina ninguno de los conceptos básicos de un carrilero salvo por la característica innata de que tiene velocidad: orienta más su cuerpo al recibir la pelota, no se posiciona bien en defensa, no ataca los espacios en el momento adecuado, hace faltas innecesarias en zonas peligrosas... No se por qué Zidane lo mantuvo 63 minutos, no sé por qué Zidane no cambió el sistema táctico en todo el partido cuando no hacían daño y estaban siendo arrasados en todo menos en el marcador, aunque sea para hacer pensar a Touchel y a sus jugadores. No sé por qué se empeñó en no arriesgar algo, lo mínimo, y jugar con una defensa de cuatro donde, por cierto, no estaría tan perdido Mendy. No se por qué Zidane mantuvo todo el partido a Sergio Ramos, mermado físicamente, y a Eden Hazard. No sé demasiadas cosas. Son demasiadas preguntas rondando mi cabeza. "¿Qué hubiera pasado sí....?" Es probable que, hiciera lo que hiciera, el Real Madrid hubiera caído eliminado ante el Chelsea, pero seguro que no de la misma manera, con la sensación de ser tremendamente inferior. Quien sabe. El fútbol es impredecible y por eso, aun con todas las vidas que le regaló el Chelsea al Real Madrid, tengo la sensación de que Zidane no las aprovechó. Y solo hablo de anoche, no del resto de la temporada.

La eliminatoria ha sido desigualada, muy condicionada por la diferencia física, pero no solo es que Kanté pueda correr toda la vida sin cansarse, también ha habido una desigualdad importante en la calidad y profundidad de ambas plantillas, y esto me hace pensar si muchos jugadores valen para el Real Madrid. ¿Son o serán Asensio, Vinicius, Rodrygo o Hazard mejor que Havertz, Mount, Ziyech o Pulisic? Y podría seguir así con tantos futbolistas del Real Madrid. Creo que hace falta una profunda inversión en jugadores de primer nivel, que vayan a ser titulares. El nivel en Europa es muy superior al que vemos en LaLiga aunque este tema, el de los fichajes y ventas, ya lo ampliaremos con el paso del tiempo y el final de la temporada.

Y está el asunto de Hazard. Lo más preocupante no es que ayer se riera con sus ex compañeros tras caer eliminado. Lo peor y lo que provoca que se debata, con lógica, su venta es su pobre rendimiento. Está casi siempre lesionado y cuando no lo está, sus actuaciones, en su mayoría, son deprimentes. Ayer disputaba las semifinales de la Champions League y es en este tipo de partidos cuando tienen que aparecer jugadores de su supuesta dimensión y por los que pagas 100 millones de euros. No hizo absolutamente nada. Si hubiera hecho dos sobresalientes temporadas y ayer hubiera sido el líder que tiene que ser, al madridismo no le habría molestado tanto que se riera con un amigo. A mí me duele que a él no le duela perder. A mi me da igual si esa escena se produce en el túnel de vestuario y sin cámaras, me da igual si quiere disimular o no porque el hecho en sí sería el mismo. Y eso que Hazard estaba a las puertas de disputar su primera final de Champions. Alucinante. Yo no me rio después de una derrota ni en la liga del barrio que sigo disputando.

Honores para los futbolistas y para Zidane, aunque no ganen LaLiga tampoco. Lo malo y lo bueno. Todo debe decirse, como también que el técnico decidió limitarse aun más al no quedarse con Reguilón, Marcos Llorente o dejando marchar a Odegaard. Y honores para Touchel, un magnífico entrenador que llegó a al final de la Champions League la pasada temporada con el PSG y este con el Chelsea.