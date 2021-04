El Real Madrid no empató contra el Getafe

“El Real Madrid se deja dos puntos". “Tropiezo del Real Madrid en la lucha por LaLiga". Estos son dos de los titulares que he leído tras el empate a cero entre el Getafe y el Real Madrid. En las redes sociales, donde parece que solo tienen cabida los extremos, el equipo blanco pasa de ser máximo favorito a estar por detrás de Barcelona y Atlético de Madrid y con la necesidad de esperar un milagro. Recuerdo que todavía quedan siete jornadas y cada partido hay que ponerlo en su contexto. Pocas veces podré decir que un empate es un buen resultado para el Real Madrid, pero el que logró ante el Getafe sí lo es.

Jamás he visto tanto infortunio en los días previos a un partido. Me imagino a Zidane trabajando en un equipo titular el jueves, otro el viernes, otro el sábado y otro hasta el domingo cuando supo que Fede Valverde tampoco podría jugar. Son nueve bajas, señores. Nueve. Perdón, me estoy dando cuenta de que en realidad son diez bajas. Toni Kroos estaba en el banquillo pero según contó Zidane, el alemán “estaba con molestias". Diez bajas. ¡Vaya barbaridad! El Real Madrid terminó con tres futbolistas del Castilla, varios jugadores del primer equipo tuvieron que jugar en posiciones que no son las suyas y recuerdo algunos de los pocos futbolistas sanos que quedaban vienen de una paliza doble ante el Liverpool y otra batalla ante el Barcelona. ¡Modric acabó el partido fundido!

El Real Madrid no empató solo contra el Getafe. Empató contra todos los elementos que jugaban en su contra. Las bajas, las sanciones, el cansancio acumulado de un calendario sin sentido -¿A quién se le ocurre poner tres partidos de LaLiga en una semana coincidiendo con las semifinales de la Champions y la Final de la Copa?- y una jornada más, contra las dudosas, una jornada más, decisiones arbitrales. No tengo ni la más remota idea de trazar líneas para trazar la perspectiva correcta y pronunciarme sobre si es o no fuera de juego por uno o dos centímetros, algo ya absurdo de por sí, pero sí sé cuando hay que juzgar si una jugada es o no fuera de juego y esto se hace cuando, en este caso, la pelota no está despegada de la bota de Militao. ¿Cómo puede pasar todavía algo así en una Liga que pretende ser la mejor del mundo? ¿Cómo puede ser, con VAR, que Ángel le meta un codazo a Antonio Blanco y no sea tarjeta roja?

Al Real Madrid siempre hay que exigirle lo máximo. Claro que podrían haber ganado al Getafe pero los ingredientes de este partido no eran los más idóneos para ver buen fútbol y llevarse la victoria. El punto, que para mí es bueno porque faltan todavía siete jornadas, llega básicamente porque Courtois está a un nivel fabuloso. Según él, en el mejor momento de su carrera. Otra cosa, y aquí sí admito que hay debate, es si el 100% de algunos futbolistas es suficiente para jugar en este equipo. El Real Madrid no empató por culpa de Isco, Marcelo y Odriozola, pero también es cierto que no tienen nivel para vestir esta camiseta. Los tres ofrecieron el rendimiento esperado, si acaso los que pudieron decepcionar más fueron Vinicius o Asensio. El fútbol va muy rápido y todo puede cambiar en tres días con otra jornada más de Liga. Y sino que se lo digan a Militao. Hace nada no valía y ahora hasta parece un líder en la defensa.